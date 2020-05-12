Fenerbahçe'nin de listesinde olan Mert Hakan Yandaş Fatih Terim'i aradı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin de listesinde olan Mert Hakan Yandaş Fatih Terim'i aradı!

Fenerbahçe'nin de listesinde olan Mert Hakan Yandaş Fatih Terim'i aradı!

Yaz transfer sezonu için kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'un yükselen yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı listeye almıştı. İki ekip de teklifini sunarken, yıldız futbolcu Fatih Terim'i telefonla aradı. İşte yapılan görüşmenin detayları...

12 Mayıs 2020 Salı 06:40 Güncelleme: 12.05.2020 06:40
Fenerbahçe'nin de listesinde olan Mert Hakan Yandaş Fatih Terim'i aradı!

Süper Lig'de bütün kulüpler kadrolarını güçlendirme konusunda hamlelerini yapmaya başladı ve hareketlilik arttı.

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Fenerbahçe'nin de listesinde olan Mert Hakan Yandaş Fatih Terim'i aradı!

Galatasaray ve Fenerbahçe orta saha mevkisine transfer yapmak için kolları sıvarken aynı isim üzerinde birleşmişti.

Fenerbahçe'nin de listesinde olan Mert Hakan Yandaş Fatih Terim'i aradı!

Bu sezonun flaş ekibi Sivasspor'un yükselen yıldızı Mert Hakan Yandaş, iki takımın da gözdesi konumuna geldi.

Fenerbahçe'nin de listesinde olan Mert Hakan Yandaş Fatih Terim'i aradı!

Cimbom ve Kanarya bu transfer için teklifini yaparak beklemeye geçmişti ve transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin de listesinde olan Mert Hakan Yandaş Fatih Terim'i aradı!

Ezeli rakipler arasında büyük bir transfer savaşı başlatan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş tercihini yaptı…

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