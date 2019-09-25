Feghouli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! 'Hakemler...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Feghouli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! "Hakemler..."

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. 28 Eylül Cumartesi günü oynayacakları Fenebahçe maçının önemine vurgu yapan Feghouli, Malatya deplasmanına neden götürülmediğini de açıkladı.
25 Eylül 2019 Çarşamba 15:16 Güncelleme: 25.09.2019 15:16
Feghouli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! Hakemler...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Feghouli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! Hakemler...

Feghouli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Feghouli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! Hakemler...

"Son 2 seneye baktığımız zaman, şampiyon olduğumuz döneme baktığımız zaman bir önceki sene sondan bir önceki gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik.

Feghouli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! Hakemler...

Ondan önceki sene de iki hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan etmiştik.

Feghouli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! Hakemler...

Bu tabii ki taraftarlarımız açısından çok önemli bir maç. Taraftarlarımızı memnun etmek için bu maçı kazanmak istiyoruz.

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