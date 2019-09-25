Feghouli'den Fenerbahçe derbisi yorumu! "Hakemler..."
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. 28 Eylül Cumartesi günü oynayacakları Fenebahçe maçının önemine vurgu yapan Feghouli, Malatya deplasmanına neden götürülmediğini de açıkladı.
25 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
Güncelleme: 25.09.2019 15:16
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Feghouli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Son 2 seneye baktığımız zaman, şampiyon olduğumuz döneme baktığımız zaman bir önceki sene sondan bir önceki gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik.
Ondan önceki sene de iki hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan etmiştik.
Bu tabii ki taraftarlarımız açısından çok önemli bir maç. Taraftarlarımızı memnun etmek için bu maçı kazanmak istiyoruz.