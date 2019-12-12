Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! Galatasaray'a dünya yıldızı...

İmparator Fatih Terim, Paris Saint Germain karşılaşmasında alınan mağlubiyet sonrasında yumruğunu masaya vurdu... Sezon başında 'tarihin en iyi kadrosu' olarak anılan takımının gerek uyuşmazlık sorunu, gerekse formsuz durumunu göz önünde bulunduran Terim, kurmaylarıyla yaptığı kritik toplantıda transfer için düğmeye bastı... İşte Galatasaray'ın transfer rotası ve kadrosuna katması beklenilen yıldızlar...

12 Aralık 2019 Perşembe 16:15 Güncelleme: 12.12.2019 16:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





