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Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! Galatasaray'a dünya yıldızı...
İmparator Fatih Terim, Paris Saint Germain karşılaşmasında alınan mağlubiyet sonrasında yumruğunu masaya vurdu... Sezon başında 'tarihin en iyi kadrosu' olarak anılan takımının gerek uyuşmazlık sorunu, gerekse formsuz durumunu göz önünde bulunduran Terim, kurmaylarıyla yaptığı kritik toplantıda transfer için düğmeye bastı... İşte Galatasaray'ın transfer rotası ve kadrosuna katması beklenilen yıldızlar...
12 Aralık 2019 Perşembe 16:15
Güncelleme: 12.12.2019 16:15
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Galatasaray'da son olarak Paris Saint Germain'den alınan ağır mağlubiyet, Fatih Terim tarafından 'mecburi ve kısa sürede gerçekleşmesi gereken transferleri' olarak geri döndü...
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Terim, kurmaylarıyla yaptığı maç toplantısında oyuncu grubunun formsuz olduğundan dert yanarken, ara transfer döneminde kesinlikle 'şampiyon yapacak kadronun kurulması gerektiğini' iletti...
Bu doğrultuda Başkan Mustafa Cengiz'e raporunu sunan Fatih Terim, transfer için nokta atışı yapmaya hazırlanıyor...
Paris - İstanbul yolculuğu sırasında Galatasaray yönetiminin de Ocak transferi için yapılacak transferlerde görüş bildirdiği belirtilirken, düğmeye kısa sürede basılıyor...
Falcao, Lemina, Nzonzi, Seri gibi isimleri kadrosuna katmasına karşın istediğini alamayan Galatasaray'ın transferdeki temel önceliği 'takım için savaşacak isimleri' kadroya katmak...