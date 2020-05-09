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Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte 13 futbolcu...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları devam ediyor. Karantina günlerinde genç ve potansiyelli oyuncular üzerinde araştırmalarını devam ettiren Fatih Terim'in listesinde yer alan 13 futbolcu belli oldu. İşte Terim'in listesinde yer alan futbolcular...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 23:43
Güncelleme: 09.05.2020 23:43
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bütün kulüpler mali olarak birtakım tedbirler almaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon sonunda maliyeti yüksek futbolcularla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.
Karantina günlerinde futbolcu arayışlarını sürdüren Fatih Terim'in listesi ise bir hayli kabarık.
HEDEFTEKİ GENÇ İSİMLER
Fatih Terim'in "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması sonrası Galatasaray'da başlayan gençlik harekatı sürüyor. Scout ekibinin yeni sezon için teknik heyetin masasına yeni isimler koyduğu öğrenildi. İşte Terim'in listesinde olduğu iddia edilen 13 futbolcu...
ERAY CÖMERT
Luyindama sakatlandıktan sonra Donk'u stopere çeken, Marcao'dan ise tam anlamıyla beklenen verimi alamayan Galatasaray'da lig sonrası savunma hattında değişimler olabilir. Gündemdeki oyunculardan biri; Eray Cömert. Devre arasında da listede olan 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 2019'da milli takım tercihini İsviçre'den yana kullanmıştı.