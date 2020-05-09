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Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! İşte 13 futbolcu...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları devam ediyor. Karantina günlerinde genç ve potansiyelli oyuncular üzerinde araştırmalarını devam ettiren Fatih Terim'in listesinde yer alan 13 futbolcu belli oldu. İşte Terim'in listesinde yer alan futbolcular...

9 Mayıs 2020 Cumartesi 23:43 Güncelleme: 09.05.2020 23:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





