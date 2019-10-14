Fatih Terim'in gözdesinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim devre arasında yapılacak operasyona hazırlanıyor. Takımdan gidecek isimleri kafasında netleştiren tecrübeli hoca, yeni gelecek isimlerle ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Terim'in listenin en başına yazdığı isimden ise sevindirici bir transfer açıklaması geldi...

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:33 Güncelleme: 14.10.2019 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





