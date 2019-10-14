Fatih Terim'in gözdesinden transfer açıklaması! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'in gözdesinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim devre arasında yapılacak operasyona hazırlanıyor. Takımdan gidecek isimleri kafasında netleştiren tecrübeli hoca, yeni gelecek isimlerle ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Terim'in listenin en başına yazdığı isimden ise sevindirici bir transfer açıklaması geldi...
14 Ekim 2019 Pazartesi 14:33 Güncelleme: 14.10.2019 15:40
Fatih Terim'in gözdesinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken, Galatasaray beklenenden çok uzak bir performans sergiledi.

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Fatih Terim'in gözdesinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Sarı-Kırmızılılar topladığı 10 puanla Süper Lig'de 10. sırada yer alıyor...

Fatih Terim'in gözdesinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Sezon başında yaptığı transferlerle Avrupa'da gündem olan Aslan, bu isimlerden istediği katkıyı alamadı.

Fatih Terim'in gözdesinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Falcao, Ryan Babel, Emre Mor, Nzonzi, Seri ve Lemina gibi dünya çapında isimlere imza attıran Aslan, transferin yıldızı olsa da bunu sahaya yansıtamadı.

Fatih Terim'in gözdesinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, iki maçta gol atamadan bir puan alabildi.

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