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Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap transferi açıkladı
Fatih Terim'in uzun yıllar yardımcılığını yapan Müfit Erkasap sarı-kırmızılı takımın gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Hasan Şaş'ın görevinden istifa etmesinden, ligin yeniden başlayacak olmasına kadar birçok konuya değinen tecrübeli isim, Galatasaray'ın transferiyle ilgili de konuştu. İşte Müfit Erkasap'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...
19 Mayıs 2020 Salı 18:30 Güncelleme: 19.05.2020 18:30
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"Şu anda bir belirsizlik var. Ortada bir hastalık var ancak bunun nasıl önleneceği tespit edilemedi. Herkes başka şeyler söylüyor. Bilimsel olarak virüsü engelleyecek bir açıklama yok. Sadece "Temas etmeyelim" diyorlar. Ortada bir karışıklık var. Şu anda kulüpler ne yapacak? Bunun bir garantisi var mı?"
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