Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap transferi açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap transferi açıkladı

Fatih Terim'in uzun yıllar yardımcılığını yapan Müfit Erkasap sarı-kırmızılı takımın gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Hasan Şaş'ın görevinden istifa etmesinden, ligin yeniden başlayacak olmasına kadar birçok konuya değinen tecrübeli isim, Galatasaray'ın transferiyle ilgili de konuştu. İşte Müfit Erkasap'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...
19 Mayıs 2020 Salı 18:30 Güncelleme: 19.05.2020 18:30
Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap transferi açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap sarı-kırmızılı takımın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap transferi açıkladı

Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Fatih Terim'in eski yardımcısı ve yakın dostu Müfit Erkasap'ın açıklamaları şu şekilde:

Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap transferi açıkladı

"Şu anda bir belirsizlik var. Ortada bir hastalık var ancak bunun nasıl önleneceği tespit edilemedi. Herkes başka şeyler söylüyor. Bilimsel olarak virüsü engelleyecek bir açıklama yok. Sadece "Temas etmeyelim" diyorlar. Ortada bir karışıklık var. Şu anda kulüpler ne yapacak? Bunun bir garantisi var mı?"

Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap transferi açıkladı

"FUTBOLUN ÇOK ÖNEMLİ 3 UNSURU VAR"

Müfit Erkasap, Bundesliga'da oynanan seyircisiz maçları yorumladı:

"Burada 3 önemli konu var. Futbolcu, seyirci ve hakem buradaki önemli unsurlar. Bunlardan bir tanesi olmadığı zaman futbolun tadı ve tuzu olmuyor. 2'si birden olmazsa futbol olmaz.

Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap transferi açıkladı

Düşünsenize program yapıyorsunuz ancak kimse dinlemiyor. Sizi de tebrik ediyorum. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Ben açıyorum ve Radyospor'u dinliyorum. Futbolda bazı şeylerin bir araya gelmesi lazım. Ben sahaya çıktığım zaman eğer seyirciyi görmezsem motivasyonum azalır."

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