Fatih Terim'in eski yardımcısı Müfit Erkasap transferi açıkladı

"Şu anda bir belirsizlik var. Ortada bir hastalık var ancak bunun nasıl önleneceği tespit edilemedi. Herkes başka şeyler söylüyor. Bilimsel olarak virüsü engelleyecek bir açıklama yok. Sadece "Temas etmeyelim" diyorlar. Ortada bir karışıklık var. Şu anda kulüpler ne yapacak? Bunun bir garantisi var mı?"