Fatih Terim'den transfer vetosu! 'O bana lazım' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Fatih Terim'den transfer vetosu! "O bana lazım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kritik karar... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına şimdiden başlayan sarı kırmızılı kulübün patronu, oyuncusuna gelen transfer teklifini elinin tersiyle itti. İşte o gelişme ve yaşananlar...
21 Mayıs 2020 Perşembe 15:27 Güncelleme: 21.05.2020 15:32
Fatih Terim'den transfer vetosu! O bana lazım

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı...

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Fatih Terim'den transfer vetosu! O bana lazım

Gelecek ve gönderilecek isimleri şimdiden belirleyen sarı kırmızılılarda öncelik genç yetenekler oldu.

Fatih Terim'den transfer vetosu! O bana lazım

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezon yaşlı isimlerle yola devam etmek istemiyor.

Fatih Terim'den transfer vetosu! O bana lazım

Bu bağlamda sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek 30 yaş üstü futbolcularla Galatasaray yola devam etmeyecek. Öte yandan Cimbom, altyapısından çıkan futbolculara öncelik vermeye hazırlanıyor.

Fatih Terim'den transfer vetosu! O bana lazım

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, altyapı meyvelerinden birisi olan ve tecrübe kazanması adına Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Ali Yavuz Kol'da sıcak gelişmeler yaşandı.

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