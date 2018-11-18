Fatih Terimden transfer operasyonu!

Fatih Terim'den transfer operasyonu!

Devre arası transfer dönemi yaşanırken Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Fatih Terim, takımdan ayrılacak oyuncular ve transfer ihtiyacı olan pozisyonlarla ilgili malumatı Abdurrahim Albayrak ve yönetim ile paylaştı. Sarı kırmızılı ekip kısa süre içerisinde Fatih Terim önderliğinde büyük bir transfer operasyonuna başlayacak.

18 Kasım 2018 Pazar, 18:58:34 Güncelleme: 19:23:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





