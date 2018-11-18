Fatih Terimden transfer operasyonu! - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    GALERİ

    Fatih Terim'den transfer operasyonu!

    Devre arası transfer dönemi yaşanırken Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Fatih Terim, takımdan ayrılacak oyuncular ve transfer ihtiyacı olan pozisyonlarla ilgili malumatı Abdurrahim Albayrak ve yönetim ile paylaştı. Sarı kırmızılı ekip kısa süre içerisinde Fatih Terim önderliğinde büyük bir transfer operasyonuna başlayacak.
    18 Kasım 2018 Pazar, 18:58:34 Güncelleme: 19:23:33
    Fatih Terimden transfer operasyonu!

    Yaz transfer döneminini herhangi bir forvet transferi yapamadan kapatan Galatasaray, devre arası transfer döneminde aynı hatanın içerisine düşmek istemiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden transfer operasyonu!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdan gönderilmesini istediği oyuncular ile ilgili raporu bu doğrultuda yönetim ile paylaştı. Forvet transferi yapabilmek için bütçe yaratması gereken Galatasaray, Fatih Terim'in gönderilmesine onay verdiği üç futbolcudan gelecek olan bonservis bedellerine tabi olmuş durumda.

    İşte gönderilmesi planlanan oyuncular;

    Fatih Terimden transfer operasyonu!

    MAICON

    30 yaşındaki stoper, gösterdiği çalkantılı performans sonrası vazgeçilebilir oyuncular listesine girmiş durumda. Arap Yarımadası'ndan talipleri olan oyuncunun devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Fatih Terimden transfer operasyonu!

    Galatasaray forması altında bu sezon 13 maça çıkan Maicon'un 1 gol 1 asistlik katkısı bulunuyor.

    Fatih Terimden transfer operasyonu!

    EREN DERDİYOK

    Sağlık ekibinin 'temiz raporu' vermiş olmasına rağmen sakatlığını bahane ederek oynamayan Eren Derdiyok, takımın tek forveti olmasına rağmen ocak ayında gönderilecek. Yıldız oyuncuya eski kulübü Basel'in ilgi gösterdiği biliniyor.

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