Fatih Terimden transfer operasyonu!

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Fatih Terim'den transfer operasyonu!
Devre arası transfer dönemi yaşanırken Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Fatih Terim, takımdan ayrılacak oyuncular ve transfer ihtiyacı olan pozisyonlarla ilgili malumatı Abdurrahim Albayrak ve yönetim ile paylaştı. Sarı kırmızılı ekip kısa süre içerisinde Fatih Terim önderliğinde büyük bir transfer operasyonuna başlayacak.
18 Kasım 2018 Pazar, 18:58:34 Güncelleme: 19:23:33
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdan gönderilmesini istediği oyuncular ile ilgili raporu bu doğrultuda yönetim ile paylaştı. Forvet transferi yapabilmek için bütçe yaratması gereken Galatasaray, Fatih Terim'in gönderilmesine onay verdiği üç futbolcudan gelecek olan bonservis bedellerine tabi olmuş durumda.
İşte gönderilmesi planlanan oyuncular;
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