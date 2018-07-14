Fatih Terim'den Tolga Ciğerci'ye gönderme!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Instagram'dan gazetecilerin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Terim bir soru üzerine, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma hayalinin sürdüğünü belirterek, "Bu hayali gerçekleştirmek kolay mı? Hayır. Ekonomik farklılıklar, büyük yetenekli oyuncu farklılığı, bunlar önemli... Ancak bunları sıraladıktan sonra kimse benim hayalimden vazgeçtiğimi düşünmesin. Bu sene gruptan çıkmak isteyen ve ileri gitmek isteyen bir Galatasaray olacak" dedi.
TOLGA CİĞERCİ'YE GÖNDERME
Terim, Tolga Ciğerci'nin durumu ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Tolga'yı en kritik son 5-6 haftada pek sakatlıktan dolayı göremedik maalesef... Aradan geçen 40-45 gün sonrasında tekrar geldiğinde daha birinci günde, 'Ayağım ağrıyor, çıkamayacağım antrenmana' diyorsa o zaman çözüm gerekiyor bu soruna, ben öyle düşünüyorum. Doktorlar, yardımcılarım ve Tolga görüştüler, tedavi kararı aldılar. Şu an tedavisi devam ediyor. Buraya getirmenin bir manası yoktu. Oradan sonra oynar mı oyamaz mı, ayağı iyileşti mi iyileşmedi mi bakacağız."
FFP'YE UYMAZSAK DAHA KÖTÜ OLUR
Keşke eli sopalı UEFA'yı beklemeden önce biz kendimiz (FFP) kurallarımızı koyup bu işi doğru yönetebilseydik. El birliği ile bu süreci atlatmalıyız. Atlatamazsak korkarım daha kötüye gidecek. UEFA önemli yaptırımlar koydu. Kadromuz 21 olarak mecburi bir kriter var. Bu elimizi daralttı. Bunun 3'ü de kaleci olacak. Belki oyuncu kazanmak için 2 kaleci yazabiliriz listeye. OYUNCU satmadan bonservis alamıyoruz. Sadece kiralayarak ya da sıfır bonservisle almak zorundayız. Aylardır bu normlara uyan ama aynı zamanda eksiğimizi kapatacak oyuncu grubu için çalışıyoruz. Ama bu tabi pek kolay olmuyor.