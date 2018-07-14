Fatih Terim'den Tolga Ciğerci'ye gönderme!

FFP'YE UYMAZSAK DAHA KÖTÜ OLUR

Keşke eli sopalı UEFA'yı beklemeden önce biz kendimiz (FFP) kurallarımızı koyup bu işi doğru yönetebilseydik. El birliği ile bu süreci atlatmalıyız. Atlatamazsak korkarım daha kötüye gidecek. UEFA önemli yaptırımlar koydu. Kadromuz 21 olarak mecburi bir kriter var. Bu elimizi daralttı. Bunun 3'ü de kaleci olacak. Belki oyuncu kazanmak için 2 kaleci yazabiliriz listeye. OYUNCU satmadan bonservis alamıyoruz. Sadece kiralayarak ya da sıfır bonservisle almak zorundayız. Aylardır bu normlara uyan ama aynı zamanda eksiğimizi kapatacak oyuncu grubu için çalışıyoruz. Ama bu tabi pek kolay olmuyor.