Fatih Terimden çılgın plan! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Fatih Terim'den çılgın plan! Fenerbahçe...

    Galatasaray, rakibinin Süper Lig'de formsuz oluşundan yararlanıp farklı bir galibiyet almak istiyor... Hücum oyuncularıyla özel toplantılar yapan Fatih Terim, derbide erken gol bulup skoru artırma hedefinde...
    2 Kasım 2018 Cuma, 10:48:25 Güncelleme: 10:58:02
    Fatih Terimden çılgın plan! Fenerbahçe...

    Galatasaray, F.Bahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden çılgın plan! Fenerbahçe...

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta başından beri Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptı.

    Fatih Terimden çılgın plan! Fenerbahçe...

    Terim, antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptı ve farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.

    Fatih Terimden çılgın plan! Fenerbahçe...

    MAÇA ŞOK PRESLE BAŞLAYACAK

    Fenerbahçe'nin ligdeki formsuzluğundan yararlanmak isteyen Fatih hoca, derbide erken gol bularak hedefe ulaşma peşinde. Bunun için ilk dakikalarda yoğun bir pres uygulatacak.

    Fatih Terimden çılgın plan! Fenerbahçe...

    BEKLERİN ÜZERİNE GİDECEK

    Terim'in derbide Rodrigues ve Onyekuru'ya çok güvendiği ve bu iki hızlı isimle Fenerbahçe'yi zorlayacağı bildirildi.

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