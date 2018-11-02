Fatih Terimden çılgın plan! Fenerbahçe...

Galatasaray, rakibinin Süper Lig'de formsuz oluşundan yararlanıp farklı bir galibiyet almak istiyor... Hücum oyuncularıyla özel toplantılar yapan Fatih Terim, derbide erken gol bulup skoru artırma hedefinde...
2 Kasım 2018 Cuma, 10:48:25
Güncelleme: 10:58:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, F.Bahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta başından beri Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptı.
Terim, antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptı ve farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.
MAÇA ŞOK PRESLE BAŞLAYACAK
Fenerbahçe'nin ligdeki formsuzluğundan yararlanmak isteyen Fatih hoca, derbide erken gol bularak hedefe ulaşma peşinde. Bunun için ilk dakikalarda yoğun bir pres uygulatacak.
BEKLERİN ÜZERİNE GİDECEK
Terim'in derbide Rodrigues ve Onyekuru'ya çok güvendiği ve bu iki hızlı isimle Fenerbahçe'yi zorlayacağı bildirildi.