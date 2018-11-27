Fatih Terimden çarpıcı açıklamalar!

"Cezalı ve sakatımız bir hayli fazla. Allah beterinden saklasın. Yarın hem Rodrigues hem Donk oynayacaklar. Ndiaye de oynayacak. Çünkü şöyle baktığımızda her oyuncuya ihtiyacımız var. Özellikle cezalı ama sakat olmayan oyuncular şu an en önemli oyuncularımız."