Fatih Terimden çarpıcı açıklamalar!

Galatasaray'da Fatih Terim ve Nagatomo, Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
27 Kasım 2018 Salı, 18:59:47
Güncelleme: 19:04:26
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oyanancak Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
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"Diğer iki maça baktığımızda hava böyle değildi, şanslılardı. Biz bu tarihte böyle bir hava bekliyorduk tabii. Ama kar yağdı, soğuk, sıcak deme lüksüne sahip değiliz. Adapte olmaya çalışacağız."
"Rus futbolunun önemli ismi, meslektaşım Yuri Semin'e söyledikleri için çok teşekkür ediyorum. Nagatomo dahil bazı oyunculara yarın karar vereceğim. Yuto ilk defa bu kadar soğuk bir havada oynayacak. Deneyeceğimiz birkaç oyuncu var."
"Zaten eksik oyuncu sayımız fazla, sahaya 11'le çıkacağız. Sakat ve burada olmayan oyuncularımız var, Belhanda yok. Emre Akbaba yok. Sinan yok. Bugünkü antrenmandan sonra Yuto da olmayabilir. Doktorumuz tek korktuğum soğuk demişti. Onun için tedbirliyiz."
"Cezalı ve sakatımız bir hayli fazla. Allah beterinden saklasın. Yarın hem Rodrigues hem Donk oynayacaklar. Ndiaye de oynayacak. Çünkü şöyle baktığımızda her oyuncuya ihtiyacımız var. Özellikle cezalı ama sakat olmayan oyuncular şu an en önemli oyuncularımız."