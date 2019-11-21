Fatih Terim'den bir isme ödül diğer bir isme 'Takımdan gitsin' kararı! Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'da Ocak ayı planları bir bir ortaya çıkıyor! Sarı kırmızılılarda devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçmesi bekleniyor... Öne çıkan konular arasında transfer var... Ayrıca takım içindeki bazı isimler üzerinde de radikal kararlar alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in onayı ile bir isme imza attırılıyor. Diğer yandan yine Terim'in raporuyla bir başka futbolcuya da 'Kendine takım bul' denildi. Peki Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi neler yaşanıyor? Hangi kararlar alındı? Hangi futbolcuya sözleşme imzalatılıyor, hangisi ile yollar ayrılıyor? Soruların yanıtı ve son dakika Galatasaray gelişmeleri haberimizde...