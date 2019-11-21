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Fatih Terim'den bir isme ödül diğer bir isme 'Takımdan gitsin' kararı! Galatasaray son dakika haberleri
Galatasaray'da Ocak ayı planları bir bir ortaya çıkıyor! Sarı kırmızılılarda devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçmesi bekleniyor... Öne çıkan konular arasında transfer var... Ayrıca takım içindeki bazı isimler üzerinde de radikal kararlar alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in onayı ile bir isme imza attırılıyor. Diğer yandan yine Terim'in raporuyla bir başka futbolcuya da 'Kendine takım bul' denildi. Peki Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi neler yaşanıyor? Hangi kararlar alındı? Hangi futbolcuya sözleşme imzalatılıyor, hangisi ile yollar ayrılıyor? Soruların yanıtı ve son dakika Galatasaray gelişmeleri haberimizde...
21 Kasım 2019 Perşembe 10:31
Güncelleme: 21.11.2019 10:36
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Zorlu bir süreçten geçen Galatasaray'da son dönemde özellikle sakatlıklar can sıkıyor...
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Takım kurgusu üzerinde istikrarı yakalayamayan Terim, sürekli olarak farklı ilk 11'lerle sahaya çıkmaya başladı.
Bu da sonuçlara yansıyınca devre arası operasyonu kaçınılmaz oldu... Sorumluluk verdiği oyuncuların istediğini yapamadığını gören Terim, ocak ayında adeta bir kıyım yapmaya hazırlanıyor.
Birçok oyuncusundan tam verim alamayan tecrübeli teknik adam, takımdan göndermeyi düşündüğü isimleri de büyük ölçüde belirledi.
Terim'in, kadrosunda beğendiği isimler de var ve bu isimler üzerinde yaptığı çalışma özelinde bir oyuncusunu ödüllendirdi.