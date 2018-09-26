Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bittikten sonra Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun, Portekiz'e uyum sağlayamadığı ve ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. İlk talibin de daha önce de Ferreyra ilgilenen Fatih Terim olduğu belirtildi.