Erman Toroğlunun PFDK cezalarına yorumu! - Galeri - Fotomaç
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Erman Toroğlu'nun PFDK cezalarına yorumu!
Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcu Erman Toroğlu, PFDK'nın olaylı derbi sonrası verdiği cezaları yorumladı.
8 Kasım 2018 Perşembe, 23:54:15
Güncelleme: 23:57:28
Türkiye'de yaşanan bazı şeylere inanamıyorum. Gereken hiçbir şeyi yapmıyoruz, sonra facia olunca "Vah anam vah" diye bağırıyoruz.
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Emniyet kemerini takarsan kurtulma şansın bayağı yüksek. Takmazsan da ölme şansın yüksek.
1- Futbol Federasyonu "Hakemler yeşil alanı terk edip soyunma odasına gitmeden hiçbir teknik adam yeşil alana ayak basamaz" cümlesini koysa, emniyet kemerini takmış olursun.
Size bir tavsiyem var; Hakem düdüğü çaldıktan sonra sahanın ortasındaki sivillerin de dahil olduğu rezilliği dondurun. Yalnız futbolcularla hakemler kalsın. Bu olayların hiçbirisi olmaz.
Futbolcu futbolcu ile itişir kakışır ve bu büyük cezalar ve olaylar da meydana gelmezdi. Sivillerin bu olaya girmesi demek zaten maçın güvenliğinin olmaması demektir.