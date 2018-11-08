Erman Toroğlunun PFDK cezalarına yorumu! - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Erman Toroğlu'nun PFDK cezalarına yorumu!

    Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcu Erman Toroğlu, PFDK'nın olaylı derbi sonrası verdiği cezaları yorumladı.
    8 Kasım 2018 Perşembe, 23:54:15 Güncelleme: 23:57:28
    Erman Toroğlunun PFDK cezalarına yorumu!

    Türkiye'de yaşanan bazı şeylere inanamıyorum. Gereken hiçbir şeyi yapmıyoruz, sonra facia olunca "Vah anam vah" diye bağırıyoruz.

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    Erman Toroğlunun PFDK cezalarına yorumu!

    Emniyet kemerini takarsan kurtulma şansın bayağı yüksek. Takmazsan da ölme şansın yüksek.

    Erman Toroğlunun PFDK cezalarına yorumu!

    1- Futbol Federasyonu "Hakemler yeşil alanı terk edip soyunma odasına gitmeden hiçbir teknik adam yeşil alana ayak basamaz" cümlesini koysa, emniyet kemerini takmış olursun.

    Erman Toroğlunun PFDK cezalarına yorumu!

    Size bir tavsiyem var; Hakem düdüğü çaldıktan sonra sahanın ortasındaki sivillerin de dahil olduğu rezilliği dondurun. Yalnız futbolcularla hakemler kalsın. Bu olayların hiçbirisi olmaz.

    Erman Toroğlunun PFDK cezalarına yorumu!

    Futbolcu futbolcu ile itişir kakışır ve bu büyük cezalar ve olaylar da meydana gelmezdi. Sivillerin bu olaya girmesi demek zaten maçın güvenliğinin olmaması demektir.

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