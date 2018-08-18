Emre Akbaba Galatasarayda 20 numaralı formayı giyecek - Galeri - Fotomaç
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Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 20:08:20
Güncelleme: 20:10:58
Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Emre Akbaba'nın forma numarası belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağlayan milli oyuncunu, sarı kırmızılı takımda 20 numaralı formayı giyecek.
Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek