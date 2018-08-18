Emre Akbaba Galatasarayda 20 numaralı formayı giyecek - Galeri - Fotomaç
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek

    18 Ağustos 2018 Cumartesi, 20:08:20 Güncelleme: 20:10:58
    Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
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    • 7
    Emre Akbaba Galatasarayda 20 numaralı formayı giyecek

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Emre Akbaba'nın forma numarası belli oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
    • 2
    • 7
    Emre Akbaba Galatasarayda 20 numaralı formayı giyecek

    Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağlayan milli oyuncunu, sarı kırmızılı takımda 20 numaralı formayı giyecek.

    Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
    • 3
    • 7
    Emre Akbaba Galatasarayda 20 numaralı formayı giyecek
    Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
    • 4
    • 7
    Emre Akbaba Galatasarayda 20 numaralı formayı giyecek
    Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
    • 5
    • 7
    Emre Akbaba Galatasarayda 20 numaralı formayı giyecek
    Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
    • 6
    • 7
    Emre Akbaba Galatasarayda 20 numaralı formayı giyecek
    Emre Akbaba Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek
    • 7
    • 7
    Emre Akbaba Galatasarayda 20 numaralı formayı giyecek
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