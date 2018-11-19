Elmander önerdi Fatih Terim hayran kaldı!

Uzun yıllardır takıma bir türlü sol stoper takviyesi yapamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in Ocak ayında bu problemi sonlandıracağı, hatta deneyimli teknik adamın bu mevki için listesinde birkaç futbolcunun olduğu ortaya çıktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi, 08:46:45 Güncelleme: 08:48:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





