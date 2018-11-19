Elmander önerdi Fatih Terim hayran kaldı! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Elmander önerdi Fatih Terim hayran kaldı!

    Uzun yıllardır takıma bir türlü sol stoper takviyesi yapamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in Ocak ayında bu problemi sonlandıracağı, hatta deneyimli teknik adamın bu mevki için listesinde birkaç futbolcunun olduğu ortaya çıktı.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 08:46:45 Güncelleme: 08:48:14
    Elmander önerdi Fatih Terim hayran kaldı!

    Serdar Aziz, Maicon, Ozan Kabak, Ahmet Çalık gibi isimleri defans hattında kullanan Fatih Terim'in devre arasında forvet transferiyle beraber oyuna iyi başlayan sol ayaklı bir defans futbolcusu istediği belirtilirken, Terim'in ekibinde yer alan Johan Elmander'in Bologna'da top koşturan vatandaşı Filip Helander'i önerdiği anlaşıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Elmander önerdi Fatih Terim hayran kaldı!

    BU SEZON 9 MAÇTA GÖREV ALDI
    Kariyerine Malmö'de başlayıp 5 yıl İsveç Ligi'nde oynadıktan sonra Verona'nın yolunu tutan Helander, iki sezon burada kaldı ve bir başka İtalyan takımı Bologna'ya transfer oldu.

    Elmander önerdi Fatih Terim hayran kaldı!

    2 milyon Euro karşılığında mavi kırmızılı ekibe imza atmasının ardından Bologna'da da istikrarlı bir oyun ortaya koyan Helander, geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giydi.

    Elmander önerdi Fatih Terim hayran kaldı!

    Türkiye – İsveç maçında Manchester United'ın dünyaca ünlü stoperi Lindelöf'ün yerine oyuna giren ve ortaya koyduğu performansla Fatih Terim'in de beğenesini kazanan Helander için girişimlere başlamaya hazırlanan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Bologna ile temasa geçeceği öğrenilirken, devre arasında Maicon'un Al Hilal'e satılması halinde Helander'in 2,5 milyon Euro'ya bitirileceği ifade edildi.

    Elmander önerdi Fatih Terim hayran kaldı!

    Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan yıllık 1,5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. (Star)

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