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Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı...
Transferde son dakika... Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Douglas transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi Barcelona'da bulunan başarılı futbolcunun transferini Brezilyalılar duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fotomac.com.tr Galatasaray ve Beşiktaş transfer haberleri...
25 Haziran 2019 Salı 21:28
Güncelleme: 25.06.2019 21:28
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Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı...
Douglas transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor.
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Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı...
Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına hız verdi.
Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı...
Galatasaray ve Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı...
İki kulübün Brezilyalı futbolcu Douglas için transfer savaşında olduğu öne sürülmüştü.
Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı...
Brezilya basınından transfer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.