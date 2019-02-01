Diagne transferinde Fatih Terim detayı! - Fotomaç
01 Şubat 2019, Cuma
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Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

Galatasaray, Kasımpaşa'nın forveti Diagne'yi kadrosuna katarken yılın transferinin perde arkasında da ilginç detaylar yaşandı.
1 Şubat 2019 Cuma, 14:27:51 Güncelleme: 14:31:07
Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

İşte transfer sürecinde yaşananlar: Transfer bitimine 4 gün kala Alan ve Tetteh girişiminden istediğini alamayan Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya bir teklifte bulunur.

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Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

İstanbul ekibi bu teklifi reddeder. Sarı-Kırmızılı yöneticiler ertesi gün teklifini yükseltip yineler.

Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

Tok satıcı olan Kasımpaşa tarafından bu teklif yine reddedilir. Yönetim bu transferde köşeye sıkışır...

Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

RAKAMLARI YÖNETİCİLER KONUŞTU
Akşam'ın haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim tam bu kriz anında devreye girer...

Diagne transferinde Fatih Terim detayı!

Bu transferi bitirmek isteyen Terim'in istikameti Maslak olur. Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'in yakın arkadaşı olan bir iş adamı ile görüşür.

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