Diagne transferinde Fatih Terim detayı! - Fotomaç
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Diagne transferinde Fatih Terim detayı!
Galatasaray, Kasımpaşa'nın forveti Diagne'yi kadrosuna katarken yılın transferinin perde arkasında da ilginç detaylar yaşandı.
1 Şubat 2019 Cuma, 14:27:51
Güncelleme: 14:31:07
İşte transfer sürecinde yaşananlar: Transfer bitimine 4 gün kala Alan ve Tetteh girişiminden istediğini alamayan Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya bir teklifte bulunur.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul ekibi bu teklifi reddeder. Sarı-Kırmızılı yöneticiler ertesi gün teklifini yükseltip yineler.
Tok satıcı olan Kasımpaşa tarafından bu teklif yine reddedilir. Yönetim bu transferde köşeye sıkışır...
RAKAMLARI YÖNETİCİLER KONUŞTU
Akşam'ın haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim tam bu kriz anında devreye girer...
Bu transferi bitirmek isteyen Terim'in istikameti Maslak olur. Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'in yakın arkadaşı olan bir iş adamı ile görüşür.