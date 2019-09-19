Club Brugge-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar isyan etti! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
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Club Brugge-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar isyan etti!

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçına Club Brugge karşısında çıktı. Golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin bitiminde Belçika temsilcisine sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Eylül 2019 Perşembe 10:29 Güncelleme: 19.09.2019 10:29
Club Brugge-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar isyan etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başladı. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray da dün gece Club Brugge deplasmanından bir puanla döndü.

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Club Brugge-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar isyan etti!

Fernando Muslera'nın kalesinde devleştiği karşılaşmada iki takım da net gol fırsatlarından yararlanamadı.

Club Brugge-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar isyan etti!

Mücadele sonrası Belçika temsilcisine sosyal medya üzerinden ilginç bir tepki vardı.

Club Brugge-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar isyan etti!

Güney Afrikalı taraftarlar, vatandaşları Percy Tau'nun maçta süre almaması nedeniyle Club Brugge'u eleştiri yağmuruna tuttular.

Club Brugge-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar isyan etti!

Bu sezon İngiliz ekibi Brighton'dan kiralanan 25 yaşındaki golcü oyuncu, karşılaşma boyunca yedek kulübesinde oturmuştu.

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