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Club Brugge-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar isyan etti!
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçına Club Brugge karşısında çıktı. Golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin bitiminde Belçika temsilcisine sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Eylül 2019 Perşembe 10:29
Güncelleme: 19.09.2019 10:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başladı. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray da dün gece Club Brugge deplasmanından bir puanla döndü.
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Fernando Muslera'nın kalesinde devleştiği karşılaşmada iki takım da net gol fırsatlarından yararlanamadı.
Mücadele sonrası Belçika temsilcisine sosyal medya üzerinden ilginç bir tepki vardı.
Güney Afrikalı taraftarlar, vatandaşları Percy Tau'nun maçta süre almaması nedeniyle Club Brugge'u eleştiri yağmuruna tuttular.
Bu sezon İngiliz ekibi Brighton'dan kiralanan 25 yaşındaki golcü oyuncu, karşılaşma boyunca yedek kulübesinde oturmuştu.