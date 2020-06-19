Bunu kimse beklemiyordu! Belhanda'dan şok karar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Bunu kimse beklemiyordu! Belhanda'dan şok karar

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhan'danın takımdaki geleceği merak ediliyordu. Arabistan Ligi ekiplerinin transfer gözdesi konumunda bulunan 30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takım tarafından satış listesine konmuştu. Transfere kaynak yaratmak için Belhanda'yı elden çıkarmak isteyen Galatasaray, Faslı yıldızın aldığı kararla sarsıldı.

19 Haziran 2020 Cuma 19:47 Güncelleme: 19.06.2020 19:47
Bunu kimse beklemiyordu! Belhanda'dan şok karar

Galatasaray'da corona virüsü nedeniyle oluşan mali tablonun ardından gelecek sezon transferlerine kaynak oluşturmak için talipleri olan futbolcuları elden çıkarmayı düşünüyordu.

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Bunu kimse beklemiyordu! Belhanda'dan şok karar

Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen ilk isim ise Faslı yıldız Belhanda olmuştu.

Bunu kimse beklemiyordu! Belhanda'dan şok karar

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun Younes Belhanda'yı ısrarla istediği biliniyordu.

Bunu kimse beklemiyordu! Belhanda'dan şok karar

Belhanda seviyesinde bir oyun kurucu ile çalışmak istediğini yönetim kuruluna ileten Lucescu'nun, babasının tanıdıkları vasıtasıyla Faslı yıldız için aldığı bilgi aldığı belirtilmişti.

Bunu kimse beklemiyordu! Belhanda'dan şok karar

"BELHANDA'YI İSTİYORUM"

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, Riyadh gazetesine verdiği demeçte ise, "Belhanda'yı gelecek sezon kadromda görmek istiyorum" açıklamasını yaparak transferi istediğini açıklamıştı.

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