Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasarayda! - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!

    24 Temmuz 2018 Salı, 01:04:55 Güncelleme: 01:05:04
    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
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    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasarayda!

    ESPN Brezilya'dan Mauro Cezar, Flamengo ile CSKA Moskova arasında devam eden Vitinho pazarlığının bir türlü sonuçlanmadığını ifade etti.

    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
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    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasarayda!

    Bu şekilde devam etmesi durumunda Brezilya ekibinin golcü oyuncuyu, Galatasaray'a bırakarak diğer opsiyonlarına yöneleceğini gündeme getirdi.

    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
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    • 5
    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasarayda!

    Cuma gününe kadar Vitinho, Flamengo'ya imza atmazsa gelecek hafta Galatasaraylı olmasını beklediğini de haberine detay olarak koydu.

    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
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    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasarayda!

    Kariyerine Botafogo'da başlayan Vitinho, CSKA Moskova ve Internacional formalarını giydi.

    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
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    Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasarayda!

    Kariyeri boyunca toplam 161 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 42 gol ve 26 asist kaydetti.

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