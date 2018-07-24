Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasarayda! - Galeri - Fotomaç
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Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
24 Temmuz 2018 Salı, 01:04:55
Güncelleme: 01:05:04
Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
ESPN Brezilya'dan Mauro Cezar, Flamengo ile CSKA Moskova arasında devam eden Vitinho pazarlığının bir türlü sonuçlanmadığını ifade etti.
Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
Bu şekilde devam etmesi durumunda Brezilya ekibinin golcü oyuncuyu, Galatasaray'a bırakarak diğer opsiyonlarına yöneleceğini gündeme getirdi.
Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
Cuma gününe kadar Vitinho, Flamengo'ya imza atmazsa gelecek hafta Galatasaraylı olmasını beklediğini de haberine detay olarak koydu.
Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
Kariyerine Botafogo'da başlayan Vitinho, CSKA Moskova ve Internacional formalarını giydi.
Brezilya basınından flaş iddia: Vitinho haftaya Galatasaray'da!
Kariyeri boyunca toplam 161 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 42 gol ve 26 asist kaydetti.