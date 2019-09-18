Belçikalıların çekindiği Galatasaraylı! 'Falcao'dan da korkutucu'

Galatasaray Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı maç ile Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkıyor... Sarı kırmızılılar yeni transferler sonrası sezona kabul değiştirerek başlamıştı. Temsilcimiz, yenilenen yüzüyle Brugge'ü deplasmanda devirmenin peşinde... Belçika basını da bu maç öncesi Galatasaray'ı gazete sayfalarına taşıdı. Sarı kırmızılı takımı değerlendiren nın HLN gazetesi, sarı kırmızılı futbolcuları tek tek mercek altına aldı ve futbolculara yıldız verdi.