Belçikalıların çekindiği Galatasaraylı! 'Falcao'dan da korkutucu' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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Belçikalıların çekindiği Galatasaraylı! 'Falcao'dan da korkutucu'

Galatasaray Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı maç ile Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkıyor... Sarı kırmızılılar yeni transferler sonrası sezona kabul değiştirerek başlamıştı. Temsilcimiz, yenilenen yüzüyle Brugge'ü deplasmanda devirmenin peşinde... Belçika basını da bu maç öncesi Galatasaray'ı gazete sayfalarına taşıdı. Sarı kırmızılı takımı değerlendiren nın HLN gazetesi, sarı kırmızılı futbolcuları tek tek mercek altına aldı ve futbolculara yıldız verdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:55 Güncelleme: 18.09.2019 18:02
Belçikalıların çekindiği Galatasaraylı! 'Falcao'dan da korkutucu'

İşte Belçika gözünden Galatasaraylı oyuncular ve dikkat çeken 'Falcao'dan da korkutucu' yorumu yapılan o isim...

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Belçikalıların çekindiği Galatasaraylı! 'Falcao'dan da korkutucu'

MUSLERA: ***

2011'den beri Galatasaray'da 300 maça çıktı ve 9 kupa kazandı. Türkler, ona sosyal medyada 'Her şeyi yapan adam' diyor.

Belçikalıların çekindiği Galatasaraylı! 'Falcao'dan da korkutucu'

MARIANO: ***

Ofansif bir bek. Sağ kanatta Sofiane Feghouli ile birlikte iyi bir tandem oluşturuyor.

Belçikalıların çekindiği Galatasaraylı! 'Falcao'dan da korkutucu'

LUYINDAMA: **

Galatasaray taraftarı onu seviyor ama güvenmiyor. Son zamanlarda Kayserispor maçında korkunç bir hata yaptı.

Belçikalıların çekindiği Galatasaraylı! 'Falcao'dan da korkutucu'

MARCAO: **

Sol ayaklı teknik bir stoper. Luyindama ile ikili görev alıyor. Galatasaray'a geldikten sonra eşiyle birlikte vücuduna aslan dövmesi yaptırdı.

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