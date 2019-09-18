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Belçikalıların çekindiği Galatasaraylı! 'Falcao'dan da korkutucu'
Galatasaray Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı maç ile Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkıyor... Sarı kırmızılılar yeni transferler sonrası sezona kabul değiştirerek başlamıştı. Temsilcimiz, yenilenen yüzüyle Brugge'ü deplasmanda devirmenin peşinde... Belçika basını da bu maç öncesi Galatasaray'ı gazete sayfalarına taşıdı. Sarı kırmızılı takımı değerlendiren nın HLN gazetesi, sarı kırmızılı futbolcuları tek tek mercek altına aldı ve futbolculara yıldız verdi.
18 Eylül 2019 Çarşamba 17:55
Güncelleme: 18.09.2019 18:02
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İşte Belçika gözünden Galatasaraylı oyuncular ve dikkat çeken 'Falcao'dan da korkutucu' yorumu yapılan o isim...
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MUSLERA: ***
2011'den beri Galatasaray'da 300 maça çıktı ve 9 kupa kazandı. Türkler, ona sosyal medyada 'Her şeyi yapan adam' diyor.
MARIANO: ***
Ofansif bir bek. Sağ kanatta Sofiane Feghouli ile birlikte iyi bir tandem oluşturuyor.
LUYINDAMA: **
Galatasaray taraftarı onu seviyor ama güvenmiyor. Son zamanlarda Kayserispor maçında korkunç bir hata yaptı.
MARCAO: **
Sol ayaklı teknik bir stoper. Luyindama ile ikili görev alıyor. Galatasaray'a geldikten sonra eşiyle birlikte vücuduna aslan dövmesi yaptırdı.