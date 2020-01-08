Beckham'dan Arda Turan bombası! Radamel Falcao...

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla kulüpler çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak adı sıkça Galatasaray ile anılmaya başlayan tecrübeli futbolcu Arda Turan, kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası Turan'ın bir sonraki durağı merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...