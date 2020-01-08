Beckham'dan Arda Turan bombası! Radamel Falcao...

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla kulüpler çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak adı sıkça Galatasaray ile anılmaya başlayan tecrübeli futbolcu Arda Turan, kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası Turan'ın bir sonraki durağı merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...
8 Ocak 2020 Çarşamba 10:30
Güncelleme: 08.01.2020 10:54
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Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle başlayan transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 4 büyük takım olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor içerisinden Trabzonspor kadrosuna Ndiaye katarken, Galatasaray Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna kattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadro güçlendirme çalışmalarına devam eden kulüplerden eksik mevkilere yapılacak transferlerin yanında bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu kulüplerden biri de Medipol Başakşehir. Lacivert-Turunculular tecrübeli isim Arda Turan ile yollarını ayırdı.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize neden olan Arda Turan, Medipol Başakşehir ile olan kiralık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Barcelona'ya dönme ihtimali olmayan tecrübeli futbolcu, önceliği Galatasaray'a verdi. Sarı-kırmızılı kulübün hakkında vereceği kararı bekleyen yıldız oyucuya, ABD ve Katar'dan da teklif var.
TALİPLER ARTIYOR
MLS'te Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin istediği 32 yaşındaki futbolcuya, Katar ekiplerinden de taliplerin olduğu öğrenildi. Şayet Arda Galatasaray'a gidemezse tercihinin ABD'den yana olacağı gelen haberler arasında.