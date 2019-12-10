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Barcelona istemişti Galatasaray alıyor! Bedavaya gelecek...
Süper Lig'in 14. haftasında aldığı kritik Alanyaspor galibiyetiyle şampiyonluk yarışına tekrardan tutunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Taraftarla arası bozuk olan ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Belhanda'nın yerine bir oyuncu arayan sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi Brezilya'da buldu. Bir dönem Barcelona'nın da ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu ile anlaşılması durumunda Cimbom transferi bedavaya bitirecek.
10 Aralık 2019 Salı 20:20
Güncelleme: 10.12.2019 20:20
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Taraftarlardan ocak ayına kadar zaman isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetimden transfer çalışmalarının bir an önce başlamasını istedi.
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Oyuncu ve menajerleriyle temaslar sürerken bununla birlikte Galatasaray eksenli transfer iddiaları da arka arkaya ajanslara düşmeye başladı.
Alternatif forvet için çalışmalarını yürüten Cimbom, orta saha transferine de odaklandı.
Belhanda için teklif bekleyen ve orta sahasını da güçlendirmek isteyen Galatasaray'la ilgili bir iddia da Güney Amerika'dan geldi.
Sarı-kırmızılıların tarihinde ilk kez Brezilya'da küme düşen Cruzeiro'nun genç yıldızı Ederson'u herhangi bir bonservis bedeli ödemeden transfer edeceği iddia edildi.