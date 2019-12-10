Barcelona istemişti Galatasaray alıyor! Bedavaya gelecek...

Süper Lig'in 14. haftasında aldığı kritik Alanyaspor galibiyetiyle şampiyonluk yarışına tekrardan tutunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Taraftarla arası bozuk olan ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Belhanda'nın yerine bir oyuncu arayan sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi Brezilya'da buldu. Bir dönem Barcelona'nın da ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu ile anlaşılması durumunda Cimbom transferi bedavaya bitirecek.

10 Aralık 2019 Salı 20:20 Güncelleme: 10.12.2019 20:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





