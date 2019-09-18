Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş!
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başladı. Dün gece oynanan karşılaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Salzburg'un Genk'i 6-2 mağlup ettiği mücadele oldu. Bu maçta takımı adına hat-trick yaparak bir anda bütün gözleri üstüne çeviren Norveçli genç yıldız Erling Haland'ın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...
18 Eylül 2019 Çarşamba 09:44
Güncelleme: 18.09.2019 09:44
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları dün oynanan karşılaşmalarla başlarken, turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray bugün ilk maçına Belçika deplasmanında çıkıyor.
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Dün gece oynanan maçlarda en dikkat çekici sonucu Avusturya ekibi Salzburg, Belçikalı rakibi Genk karşısında 6-2 ile alırken, mücadeleye damga vuran isim ev sahibi takımın 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında 3 gol birden atan Norveçli futbolcunun Molde forması giydiği dönemde, Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın o dönem 17 yaşında olan genç futbolcu için Johan Elmander'in raporu doğrultusunda kulübü Molde ile iletişime geçtiği ve 3 milyon Euro önerdiği ifade edildi.
Ancak Norveç kulübünün bonservisi, Galatasaray'ın önerdiği gibi taksitle değil peşin istediği için transferin gerçekleşmediği öğrenildi.