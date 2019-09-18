Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başladı. Dün gece oynanan karşılaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Salzburg'un Genk'i 6-2 mağlup ettiği mücadele oldu. Bu maçta takımı adına hat-trick yaparak bir anda bütün gözleri üstüne çeviren Norveçli genç yıldız Erling Haland'ın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:44 Güncelleme: 18.09.2019 09:44
Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları dün oynanan karşılaşmalarla başlarken, turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray bugün ilk maçına Belçika deplasmanında çıkıyor.

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Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Dün gece oynanan maçlarda en dikkat çekici sonucu Avusturya ekibi Salzburg, Belçikalı rakibi Genk karşısında 6-2 ile alırken, mücadeleye damga vuran isim ev sahibi takımın 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland oldu.

Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Karşılaşmanın ilk yarısında 3 gol birden atan Norveçli futbolcunun Molde forması giydiği dönemde, Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Sarı-kırmızılı takımın o dönem 17 yaşında olan genç futbolcu için Johan Elmander'in raporu doğrultusunda kulübü Molde ile iletişime geçtiği ve 3 milyon Euro önerdiği ifade edildi.

Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Ancak Norveç kulübünün bonservisi, Galatasaray'ın önerdiği gibi taksitle değil peşin istediği için transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

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