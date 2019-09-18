Avrupa'nın konuştuğu Erling Haland Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başladı. Dün gece oynanan karşılaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Salzburg'un Genk'i 6-2 mağlup ettiği mücadele oldu. Bu maçta takımı adına hat-trick yaparak bir anda bütün gözleri üstüne çeviren Norveçli genç yıldız Erling Haland'ın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...