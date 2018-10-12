Abdurrahim Albayraktan müjdeli haber! - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Abdurrahim Albayrak'tan müjdeli haber!

    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, lig ve Avrupa'da zorlu fikstüre girmeye hazırlanan sarı-kırmızılı takıma güveniyor.
    12 Ekim 2018 Cuma, 10:31:23
    Abdurrahim Albayraktan müjdeli haber!

    Emre Akbaba'nın sakatlığına çok üzülen Albayrak, "Emre inşallah tahmin edilen süreden daha önce aramıza dönecek. Emre dönene kadar da Ndiaye'ye güveniyorum.

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    Abdurrahim Albayraktan müjdeli haber!

    Ndiaye takıma geç katıldı ama form tutmaya başladı. Antalyaspor maçında çok iyi oynadı. Enerjisiyle orta sahada adeta iki kişilik mücadele ediyor'' yorumunu yaptı.

    Abdurrahim Albayraktan müjdeli haber!

    Bu sezon 6 maça çıkan ve 492 dakika forma giyen Ndiaye, kırmızı kart cezası nedeniyle Porto deplasmanında forma giymemişti.

    Abdurrahim Albayraktan müjdeli haber!

    Galatasaray'ın B.B. Erzurumspor maçında sakatlanarak sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan Emre Akbaba, geçtiğimiz hafta ameliyat oldu.

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