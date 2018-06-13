'Yapay zeka' 2018 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı!

Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı 2018 Dünya Kupası'nı kazanacak olan ülke yapay zeka tarafından açıkladı. İşte olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan makinenin Dünya Kupası tahminleri...

Goldman Sachs, yapay zeka kullanarak Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kupaya uzanacağını belirledi.

Yarın ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan ile yapacağı maç ile start alacak turnuva için yapay zeka oldukça detaylı bir rapor hazırladı.