UEFA duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe... - Fotomaç
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UEFA duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Benchmarking (Mali Kıyaslama) 2017 raporu kapsamında UEFA, 2017'ye dair tüm mali bilgileri resmen açıkladı.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 10:36:13
Güncelleme: 10:41:51
UEFA, yayınladığı rapor ile kulüplere dair finansal çerçevede önemli bilgilerin yer aldığı metni duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Raporun bölümlerinden birinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir bilgi de yer aldı...
Raporda, seyirci sayısı konusuna değinilen bölümde en dikkat çeken kulüplerden ikisi Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.
Buna göre; seyirci sayısını 10 bin ve üzerinde artıran sadece 9 kulüp var. İşte o liste ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin konumu:
İlk sırada stat yapımı nedeniyle maçlarını Wembley'de oynayan Tottenham var.