UEFA duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe... - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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UEFA duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Benchmarking (Mali Kıyaslama) 2017 raporu kapsamında UEFA, 2017'ye dair tüm mali bilgileri resmen açıkladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 10:36:13 Güncelleme: 10:41:51
UEFA duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA, yayınladığı rapor ile kulüplere dair finansal çerçevede önemli bilgilerin yer aldığı metni duyurdu.

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UEFA duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Raporun bölümlerinden birinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir bilgi de yer aldı...

UEFA duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Raporda, seyirci sayısı konusuna değinilen bölümde en dikkat çeken kulüplerden ikisi Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.

UEFA duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Buna göre; seyirci sayısını 10 bin ve üzerinde artıran sadece 9 kulüp var. İşte o liste ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin konumu:

UEFA duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İlk sırada stat yapımı nedeniyle maçlarını Wembley'de oynayan Tottenham var.

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