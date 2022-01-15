Galeri Futbol Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası'nda yumruklar havada uçuştu

Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası'nda yumruklar havada uçuştu

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Gabon-Gana maçının 1-1 sona ermesinin ardından ortalık bir anda karıştı. Yeni Malatyaspor'un golcüsü Benjamin Tetteh, geçtiğimiz yıl Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'ya yumruk attı ortalık bir anda karıştı. İşte o anlar...

Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası'nda yumruklar havada uçuştu

Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası’nda yumruklar havada uçuştu

Benjamin Tetteh ve Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası maçında ortalığı karıştırdı! Gabon ile Gana arasında oynanan maçın son düdüğüyle birlikte Benjamin Tetteh, Aaron Boupendza'ya yumruk atınca olanlar oldu.

Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası’nda yumruklar havada uçuştu

TETTEH BOUPENDZA'YA YUMRUK ATINCA

Gana, Andre Ayew'in 18. dakikada attığı gol ile maçın büyük bölümünü 1-0 önde götürdü. 88. dakikada Gabon, Allevinah'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

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Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası’nda yumruklar havada uçuştu

90 dakikanın 1-1'lik eşitlikle sona ermesinin ardından iki takım arasında sinirler gerildi, yaşanan kargaşa sırasında Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, eski Hataysporlu Boupendza'ya yumruk attı.

Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası’nda yumruklar havada uçuştu

TETTEH KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu müdahalenin ardından Boupendza yerde kalırken Tetteh ise soyunma odasına doğru yöneldi.

Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası’nda yumruklar havada uçuştu

Karşılaşmanın hakemi kırmızı kart göstermek için Tetteh'i sahaya çağırdı. Ancak Ganalı futbolcu sahaya geri dönmedi ve hakem ise kartın 25 numaralı futbolcuya gösterildiğini işaret etti.

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