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Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası'nda yumruklar havada uçuştu
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Gabon-Gana maçının 1-1 sona ermesinin ardından ortalık bir anda karıştı. Yeni Malatyaspor'un golcüsü Benjamin Tetteh, geçtiğimiz yıl Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'ya yumruk attı ortalık bir anda karıştı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:27 , Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:28
Tetteh ve Boupendza birbirine girdi! Afrika Uluslar Kupası'nda yumruklar havada uçuştu