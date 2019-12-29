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Tarihi transfer gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'in rekor ücretle yeni takımı...
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da ara transfer planı yapıldı! Devre arası transfer dönemine az bir süre kala transfer hareketliliği başlayan Romada bazı oyuncularla yollar ayrılıyor... İtalyan ekibi, bu kapsamda son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i rekor bir bedelle gönderme kararı aldı. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
29 Aralık 2019 Pazar 12:42
Güncelleme: 29.12.2019 12:51
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Avrupa'da liglerin ilk yarısının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma'da hareketli bir ocak ayı bekleniyor.
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İç ve dış transferde birçok değişiklik yapması beklenen İtalyan ekibi, ilk olarak kadroda düşünülmeyen Juan Jesus, Diego Perotti ve Nikola Kalinic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
JUANJESUSFENERBAHÇE'NİN RADARINDA
Ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcunun adı, Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışı içerisine giren Fenerbahçe ile anılmış ve tarafların prensipte anlaştığı iddia edilmişti.
Roma'nın tecrübeli golcüsü NikolaKalinic ise her ne kadar sezon sona ermeden takımdan ayrılmak istemese de Fiorentina ve Genoa gibi kulüplerin gündeminde yer alıyor.
KALINIC GİDERSE DIAZ GELECEK
Eğer Kalinic ocak ayında takımdan gönderilirse Roma, RealMadrid forması giyen 26 yaşındaki golcü MarianoDiaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerine başlayacak.