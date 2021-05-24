Galeri Futbol Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler

Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de PSG hegemonyasnına son verip şampiyon oldu. Ligin son haftasında Angers'e konuk olan Lille, Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup edip mutlu sona ulaştı. Lille futbolcuları maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. İşte şampiyonluk sevincinden kareler...

Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler

Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Angers'e konuk oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler

Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçı Lille 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

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Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler

Lille şampiyonluğu getiren golleri 10. dakikada Jonathan David ve 45+1. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan kaydetti.

Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler

PSG hegemonyasına son vererek şampiyon olan Lille futbolcuları maçtan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

İşte şampiyonluk sevincinden kareler...

Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler
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