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Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler
Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de PSG hegemonyasnına son verip şampiyon oldu. Ligin son haftasında Angers'e konuk olan Lille, Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup edip mutlu sona ulaştı. Lille futbolcuları maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. İşte şampiyonluk sevincinden kareler...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 00:13 , Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 00:15
Son dakika spor haberleri: İşte Lille'in şampiyonluk sevincinden kareler