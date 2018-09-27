Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı - Galeri - Fotomaç
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Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
Santiago Bernabeu'nun yenileme ve genişletme çalışmaları için kongreden onay çıktı.
27 Eylül 2018 Perşembe, 15:15:35
Güncelleme: 15:19:14
Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
Santiago Bernabeu'nun dış cephesi ve tüm iç dizaynının yenileme ve genişletme çalışmaları için kongreden gerekli izin çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, stadyumun yenileme çalışmalarının tahmini maliyetini 525 milyon euro olarak duyurdu.
Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
Çekilen kredi, 35 yıl boyunca yılda 25 milyon euro olarak ödenecek.
Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı