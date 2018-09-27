Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı

    Santiago Bernabeu'nun yenileme ve genişletme çalışmaları için kongreden onay çıktı.

    27 Eylül 2018 Perşembe, 15:15:35 Güncelleme: 15:19:14
    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
    • 1
    • 18
    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı

    Santiago Bernabeu'nun dış cephesi ve tüm iç dizaynının yenileme ve genişletme çalışmaları için kongreden gerekli izin çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
    • 2
    • 18
    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı

    Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, stadyumun yenileme çalışmalarının tahmini maliyetini 525 milyon euro olarak duyurdu.

    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
    • 3
    • 18
    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı

    Çekilen kredi, 35 yıl boyunca yılda 25 milyon euro olarak ödenecek.

    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
    • 4
    • 18
    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
    • 5
    • 18
    Santiago Bernabeu için R. Madrid yönetiminden onay çıktı
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN