Sakaryaspor'dan 'jilet' skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Sakaryaspor'dan "jilet" skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Sakaryaspor Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası bir basın açıklaması yaptı.

4 Mart 2019 Pazartesi 16:35
Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Sakaryaspor, Amedspor maçında yaşanan olaylarla ilgili bir bildiri yayınlayarak, olaylara müsabakanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun seyirci kaldığını açıkladı.

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Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Yaşadıkları olayların medyaya yansıyanlardan daha fazla olduğunu belirten yeşil-siyahlı kulüp, olayın peşini bırakmayacağını da açıklamasında belirtti.

Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Sakaryaspor Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası basın açıklaması yaptı.

Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Oyuncularının sosyal medya ve haberlere yansıyan olaylardan daha fazlasını yaşadığını belirten yeşil-siyahlılar, maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun da yaşananlara seyirci kaldığını belirtti.

Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Sakaryaspor Kulübü'nün Amedspor maçında yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

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