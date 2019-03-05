Ozan Kabak bombasını patlattı! Transfer bedeli...

Ocak ayında 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan ve Bundesliga'da kötü günler geçiren Ozan Kabak geçtiğimiz hafta sonu Hannover maçında şov yapmış ve 2 gol birden atarak tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.
5 Mart 2019 Salı 15:56
Güncelleme: 05.03.2019 16:09
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Transferde Ozan Kabak sürprizi... Genç yıldızın performansı Almanya'yı sallarken Ozan'la ilgili bomba bir transfer açıklaması geldi. İşte o ifadeler ve Ozan Kabak'ın transfer bedeli...
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Bundesliga tarihinin 2 gol birden atan en genç Türk futbolcusu olma unvanını kazanan Ozan Kabak maçlardan ve antrenmanlardan arta kalan vakitlerinde Menajer ve Avukat Özgür Dobruca ile de vakit geçiriyor.
Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Stuttgart arasında yapılan sözleşme konusunda Ozan Kabak ve her iki kulübe yardımcı olan Dobruca milli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.
Ozan'ın gerçekten çok yetenekli ve çalışkan olduğunu söyleyen Dobruca, oyuncuyla ilgili resmi transfer açıklamasında bulundu. İşte Özgür Dobruca'nın açıklamaları…
"Ozan'la maçlardan ve antrenmanlardan sonra hep birlikte beraber vakit geçiririz. Oyuncunun aklı sırf futbolda, sadece çok çalışıp daha iyi yerlere gelmek istiyor. Hannover karşısında 2 gol attı ve BundesLiga tarihine geçti hocası Markus Weinzierl ondan çok memnun."