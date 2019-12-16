Merih Demiral için İtalya'dan flaş sözler: "Juventus'ta bir dev!"

A Milli Futbol Takımı'mızın ve İtalyan devi Juventus'un yıldız ismi Merih Demiral, İtalya'da gündemin tam ortasına oturdu... Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan ve Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Paolo Dybala gibi starlarla aynı formayı terleyen temsilcimiz için Çizme medyası, önemli değerlendirmelerde bulundu... İşte yükselen değerimiz Merih Demiral için İtalyanların yazdığı o yorumlar!...

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:04 Güncelleme: 16.12.2019 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





