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Merih Demiral için İtalya'dan flaş sözler: "Juventus'ta bir dev!"
A Milli Futbol Takımı'mızın ve İtalyan devi Juventus'un yıldız ismi Merih Demiral, İtalya'da gündemin tam ortasına oturdu... Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan ve Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Paolo Dybala gibi starlarla aynı formayı terleyen temsilcimiz için Çizme medyası, önemli değerlendirmelerde bulundu... İşte yükselen değerimiz Merih Demiral için İtalyanların yazdığı o yorumlar!...
16 Aralık 2019 Pazartesi 13:04
Güncelleme: 16.12.2019 13:28
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Sezon başında İtalyan devi Juventus'a transferi gerçekleşen Merih Demiral, Çizme medyası tarafından gündemin 1 numaralı ismi olmayı başardı...
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Teknik direktör Sarri'nin Matthijs de Ligt'i ilk 11'de tercih etmesi Sarri tarafından oldukça eletiriliyordu...
Ajax'tan 85 milyon euro bedelle Juventus saflarına katılan Hollandalı yıldızın sürekli olarak hata yapması, Juve taraftarının canına tak etmişti...
Sarri'nin bu eleştirilere dikkate alması ve Merih Demiral'ı, de Ligt'in yerine oynatması, İtalya'da gündemi değiştirdi...
Önce Şampiyonlar Ligi'ndeki Leverkusen karşılaşmasında gösterdiği savaşçı ruhla ön plana çıkan Merih son olarak Udinese ile oynanan Serie A mücadelesinde ilk 11'de rol aldı...