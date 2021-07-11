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İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu
Son dakika EURO 2020 haberi... Futbolseverlerin merakla beklediği İtalya - İngiltere maçı öncesinde, Wembley Stadı rengarenkti. Kapanış seramonisinde EURO 2020 kupası taraftarlara sergilenirken, dansçılar stadyumda hünerlerini sergiledi. Hem stadyumdaki taraftarlara hem de ekran başındaki futbolseverlere keyifli anlar sunuldu. İşte EURO 2020 finalinde oynanan İtalya - İngiltere maçı öncesinde Wembley'de yaşanan atmosferden özel kareler...
Giriş Tarihi: 11.07.2021 22:17 , Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 22:20
İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu