Galeri Futbol İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu

İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu

Son dakika EURO 2020 haberi... Futbolseverlerin merakla beklediği İtalya - İngiltere maçı öncesinde, Wembley Stadı rengarenkti. Kapanış seramonisinde EURO 2020 kupası taraftarlara sergilenirken, dansçılar stadyumda hünerlerini sergiledi. Hem stadyumdaki taraftarlara hem de ekran başındaki futbolseverlere keyifli anlar sunuldu. İşte EURO 2020 finalinde oynanan İtalya - İngiltere maçı öncesinde Wembley'de yaşanan atmosferden özel kareler...

İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu

İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu

EURO 2020 İtalya ve İngiltere karşı karşıya gelirken, Wembley Stadı'nda adeta görsel şölen vardı.

İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu

Maç öncesi hem stadyumdaki seyircilere, hem de ekran başındakilere keyifli anlar yaşatıldı.

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İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu

İşte o kareler...

İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu
İtalya - İngiltere maçı öncesi Wembley rengarenk! EURO 2020 kapanışı böyle oldu
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