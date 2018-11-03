Infantino PSG ve Cityi kollamış!

BAYERN MÜNİHSİZ BİR BUNDESLİGA VE AVRUPA SÜPER LİGİ PLANLARI

Bayern Münih kulübü, 2016 yılından itibaren Avrupa'nın en büyük kulüplerinin yer aldığı bir Avrupa Süper Ligi'nin kurulabilmesi için girişimlere başladı. Bavyera devi, bu uğurda Bundesliga'dan çekilmeyi ve Alman Milli Takımı'na futbolcu almamayı bile kafasına koydu.

