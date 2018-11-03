Infantino PSG ve Cityi kollamış! - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Infantino PSG ve City'i kollamış!

    Almanların dünyaca ünlü dergisi Der Spiegel, Football Leaks belgelerine dayandırarak yayımladığı haberlerde dudak uçuklatan yolsuzluk iddialarına yer verdi. Belgelerde FIFA Başkanı Giaani Infantino ile birlikte Bayern Münih, Manchester City ve Paris Saint Germain kulüplerine yönelik şok suçlamalar bulunuyor.
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 11:21:38 Güncelleme: 11:32:20
    Infantino PSG ve Cityi kollamış!

    Almanların dünyaca ünlü dergisi Der Spiegel, Football Leaks belgelerine dayandırarak yayımladığı haberlerde dudak uçuklatan yolsuzluk iddialarına yer verdi.

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    Infantino PSG ve Cityi kollamış!

    Belgelerde FIFA Başkanı Giaani Infantino ile birlikte Bayern Münih, Manchester City ve Paris Saint Germain kulüplerine yönelik şok suçlamalar bulunuyor. İşte derginin şu ana kadar yayımladığı makalelerdeki yolsuzluk iddiaları:

    Infantino PSG ve Cityi kollamış!

    BAYERN MÜNİHSİZ BİR BUNDESLİGA VE AVRUPA SÜPER LİGİ PLANLARI
    Bayern Münih kulübü, 2016 yılından itibaren Avrupa'nın en büyük kulüplerinin yer aldığı bir Avrupa Süper Ligi'nin kurulabilmesi için girişimlere başladı. Bavyera devi, bu uğurda Bundesliga'dan çekilmeyi ve Alman Milli Takımı'na futbolcu almamayı bile kafasına koydu.

    Infantino PSG ve Cityi kollamış!

    Kulübün CEO'su Karl Heinz Rummenigge, 2016 yılında Avrupa Kulüpler Birliği ECA'nın başkanlığını yürüttüğü dönemde Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçirilebilmesi için gizlice çalıştı ve bu reformun gerçekleştirilebilmesi için UEFA'ya baskı yaptı.

    Infantino PSG ve Cityi kollamış!

    Alman devinin hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Michael Gerlinger de bu süreçte Bayern'in Bundesliga'dan çekilme ihtimalini ve bu durumda takımın Alman Milli Takımı'na oyuncu gönderme zorunluluğunun bulunup bulunmayacağını araştırdı.

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