İlkay Gündoğandan ırkçılık açıklaması!

28 Ağustos 2018 Salı, 10:59:15
Güncelleme: 11:12:34
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İlkay Gündoğan'dan ırkçılık açıklaması!
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Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakması sonrası başlayan ırkçılık tartışmalarını değerlendirdi.
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İlkay Gündoğan'dan ırkçılık açıklaması!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle ülkesinde tepki çeken Gündoğan, "Hayatımın sonuna kadar bunu unutmayacağım. Maçtan sonra kendimi tuvalete kilitledim ve nefes aldık" dedi.
İlkay Gündoğan'dan ırkçılık açıklaması!
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Alman WAZ gazetesine konuşan İlkay Gündoğan, fotoğraf olayından sonraki gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini söyledi.
İlkay Gündoğan'dan ırkçılık açıklaması!
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"27 yaşında kişisel olarak bu zaman aralığının üstünden gelebilmek önemli. Son yıllarda sakatlığım sebebiyle milli takımdaki birçok güzel olayı kaçırdım. Bu sebeple milli takıma borçlu hissediyorum. Ne yazık ki Dünya Kupası dev bir hayal kırıklığıydı. Almanya için oynamaktan onur duyuyorum. Şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremiyorum" diyen Manchester City'li futbolcu, şu şekilde devam etti:
İlkay Gündoğan'dan ırkçılık açıklaması!
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"Milli takımı bırakmayı asla düşünmedim. Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni oldukça kaygılandırdı. Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi taraftarınız tarafından protesto edilirseniz ve bir Alman siyasetçi tarafından hakarete uğrarsanız kaygılanırsınız. Ama kaçmak istemiyorum."