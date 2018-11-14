Ibrahimovic Avrupaya dönüyor! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Ibrahimovic Avrupa'ya dönüyor!

    Futbolun süper yıldızların Zlatan Ibrahimovic, Amerika'yı fethettikten sonra Avrupa'ya geri dönmeye hazırlanıyor. İşte İsveçli süper yıldızın yeni takımı...
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 21:46:36 Güncelleme: 21:53:43
    Ibrahimovic Avrupaya dönüyor!

    Dünya futbolunun önemli forvetlerinden Zlatan Ibrahimovic, Avrupa'ya geri dönüyor.

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    Ibrahimovic Avrupaya dönüyor!

    Sky Italia'da yer alan haberde, 37 yaşındaki golcünün, eski takımı Milan ile görüştüğü aktarıldı.

    Ibrahimovic Avrupaya dönüyor!

    Haberin detayında, ABD'de MLS'de Los Angeles Galaxy forması giyen Ibrahimovic'in Milan'a dönmeye sıcak baktığı ve anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğu vurgulandı.

    Ibrahimovic Avrupaya dönüyor!

    İsveçli yıldızın, yıllık 4 milyon euroluk bir anlaşmayla yeniden Milan forması giymeye yakın olduğu dile getirildi.

    Ibrahimovic Avrupaya dönüyor!

    Zlatan Ibrahimovic, 2010-12 yılları arasında İtalyan ekibinde forma giymiş, lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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