Ibrahimovic Avrupaya dönüyor! - Galeri - Fotomaç
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Ibrahimovic Avrupa'ya dönüyor!
Futbolun süper yıldızların Zlatan Ibrahimovic, Amerika'yı fethettikten sonra Avrupa'ya geri dönmeye hazırlanıyor. İşte İsveçli süper yıldızın yeni takımı...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 21:46:36
Güncelleme: 21:53:43
Dünya futbolunun önemli forvetlerinden Zlatan Ibrahimovic, Avrupa'ya geri dönüyor.
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Sky Italia'da yer alan haberde, 37 yaşındaki golcünün, eski takımı Milan ile görüştüğü aktarıldı.
Haberin detayında, ABD'de MLS'de Los Angeles Galaxy forması giyen Ibrahimovic'in Milan'a dönmeye sıcak baktığı ve anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğu vurgulandı.
İsveçli yıldızın, yıllık 4 milyon euroluk bir anlaşmayla yeniden Milan forması giymeye yakın olduğu dile getirildi.
Zlatan Ibrahimovic, 2010-12 yılları arasında İtalyan ekibinde forma giymiş, lig şampiyonluğu yaşamıştı.