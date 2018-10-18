Hıncal Uluç: Arda Turan... Vuran kazanıyor... Saldırın - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Hıncal Uluç: Arda Turan... Vuran kazanıyor... Saldırın

    Duayen yazar Hıncal Uluç, Arda Turan hakkında bir yazı kaleme aldı.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 11:05:54 Güncelleme: 11:24:03
    Hıncal Uluç: Arda Turan... Vuran kazanıyor... Saldırın

    Bu sosyal medya denen rezillik bizi bu hale getirdi. Daha doğrusu sosyal medya gibi, herkese fikrini açıklama fırsatı veren bir muhteşem ortamı "Rezillik" haline biz getirdik. Sosyal medyada adımızın en çok geçmesi, en azgın, en sınırsız, hadsiz yorumlara bağlı..

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hıncal Uluç: Arda Turan... Vuran kazanıyor... Saldırın

    İnsanlar hırsla sarılıyor bu fırsata.. Eee.. Bizim medya da, kalemlerini sosyal medyaya göre kullananlarla dolu.. Hemen yardakçı konuşmalar ve yazılar ki, "Like" alsınlar.. Yahu şöhreti rezillikte arayanlar beni beğenirlerse kalemimi kırarım..

    Hıncal Uluç: Arda Turan... Vuran kazanıyor... Saldırın

    Ama bizde öyle değil.. "Vur abalıya" lafı, hangi milletin deyimi.. Arda'nın birbiri ardında yaptıklarının mazur görülecek yanı var mı?. Adam bir yaptığından ve sonucundan ibret almıyor, yenisini, daha beterini yapıyor..

    Hıncal Uluç: Arda Turan... Vuran kazanıyor... Saldırın

    O zaman vuranlar da daha beter vurmaya başlıyorlar. Ama hiçbiri düşünmüyor ki, "Bu genç adam bunca rezilliği arka arkaya niye yapıyor?." Demiyorlar ki, "Acaba ruhsal bir sorunu, profesyonel bir yardıma ihtiyacı mı var?."

    Hıncal Uluç: Arda Turan... Vuran kazanıyor... Saldırın

    Ben Arda'yı daha genç takımdayken tanıdım. Onu seyretmeye Florya'ya, Beylerbeyi sahasına giderdim. Müthiş yeteneğinin yanında herkesin sevgilisi bir çocuktu.

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