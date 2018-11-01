Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

    İki takım arasındaki 109 yıllık rekabetin ilk 7 maçında rakibine gol bile atamayan Fenerbahçe, ilk galibiyetini 5 yıl sonra alabildi
    1 Kasım 2018 Perşembe, 11:55:22 Güncelleme: 12:14:06
    Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

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    Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

    Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

    Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

    İki takım arasındaki 109 yıllık rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.

    Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

    İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda artan gerilime rağmen geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.

    Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

    Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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