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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fatih Terim'in Galatasaray tarihi

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    Yurt dışı kariyeri ardından yeni Galatasaray

    Yurt dışı kariyeri ardından yeni Galatasaray

    Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim 2000-01 sezonunda İtalya'nın ACF Fiorentina takımının başına geçti ve takımını İtalya Kupası'nda finale taşıdı. Final maçından birkaç hafta önce kulüp başkanı Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle takımdan ayrılan Fatih Terim kupa sevincini yaşayamadı.

    Fiorantina'nın ardından teknik direktörlük kariyerine İtalya'da devam eden Fatih Terim 2001-02 sezonunda İtalya'nın köklü kulüplerinden olan AC Milan'ın başına geçti. Terim, İtalya Kupası'nda ilk turda elendikten sonra ligde de başarılı sonuçlar alamayınca 4 Kasım 2001'deki 1-0'lık Torino FC mağlubiyetinden sonra görevinden uzaklaştırıldı. İtalya'dan Türkiye'ye dönen Fatih Terim 2002-2004 yılları arasında tekrar Galatasaray'ın başına geçti. Ancak 2004 yılında ligde ve Avrupa kupalarındaki başarısız sonuçların ardından Galatasaray'dan yine ayrıldı.
    Galatasaray'daki 3. dönemi

    Galatasaray'daki 3. dönemi

    Fatih Terim, Galatasaray'dan ilk ayrılışından 11 yıl sınra sonra geri dönünce Galatasaray 18. Lig şampiyonluğunu Fatih Terim de 5. lig şampiyonluğunu elde etti. 2012-13 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı ve bu sezon Fatih Terim Galatasaray ile 6. lig şampiyonluğunu yaşadı. Bu şampiyonluk ile üper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını geliştirdi.

    Fatih Terim Galatasaray takımıyla üçüncü döneminde, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 95 resmi maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 56 galibiyet, 24 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Bu dönemde rakip fileleri 176 kez havalandıran "cim bom", kendi kalesinde ise 95 gol gördü
    Derbilerde büyük başarı

    Derbilerde büyük başarı

    Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde son 12 derbiden sadece 2'sini yitirdi, 5 kez berabere kaldı, 5 kez de galip geldi.

    Galatasaray, şampiyon olarak tamamladığı 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nda BJK İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. İkinci yarıda ise kendi evinde Beşiktaş'ı 3-2 yendi, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

    Sarı-kırmızılı takım, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilip, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. "Cim Bom", sezonun son derbisinde ise Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, rakibinin sahasında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Galatasaray, yine şampiyon olduğu 2012-13 sezonki derbilerde ise Beşiktaş ile BJK İnönü Stadı'nda 3-3 berabere kaldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Türk Telekom Arena'da 2-1 yendi. Kadıköy'de ise şampiyonluğu ilan ettikten sonra Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

    Galatasaray Fatih Terim'in üçüncü döneminde büyük maçlarda üstünlük kurdu. Galatasaray ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında 20 derbide 11 galibiyet 7 beraberlik 2 yenilgi almıştı

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