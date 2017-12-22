Fatih Terim'in Galatasaray tarihi

Derbilerde büyük başarı

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde son 12 derbiden sadece 2'sini yitirdi, 5 kez berabere kaldı, 5 kez de galip geldi.



Galatasaray, şampiyon olarak tamamladığı 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nda BJK İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. İkinci yarıda ise kendi evinde Beşiktaş'ı 3-2 yendi, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.



Sarı-kırmızılı takım, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilip, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. "Cim Bom", sezonun son derbisinde ise Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, rakibinin sahasında şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Galatasaray, yine şampiyon olduğu 2012-13 sezonki derbilerde ise Beşiktaş ile BJK İnönü Stadı'nda 3-3 berabere kaldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Türk Telekom Arena'da 2-1 yendi. Kadıköy'de ise şampiyonluğu ilan ettikten sonra Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray Fatih Terim'in üçüncü döneminde büyük maçlarda üstünlük kurdu. Galatasaray ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında 20 derbide 11 galibiyet 7 beraberlik 2 yenilgi almıştı