Fatih Terim'in Galatasaray tarihi
Galatasaray'daki ilk dönemi
Fatih Terim milli takımdan ayrıldıktan sonra 1996-2000 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştırdı ve bu süre içinde Galatasaray 4 lig, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası kazandı. 2000 yılında Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu ve kendisi de "İmparator" lakabını aldı.
Yurt dışı kariyeri ardından yeni Galatasaray
Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim 2000-01 sezonunda İtalya'nın ACF Fiorentina takımının başına geçti ve takımını İtalya Kupası'nda finale taşıdı. Final maçından birkaç hafta önce kulüp başkanı Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle takımdan ayrılan Fatih Terim kupa sevincini yaşayamadı.
Fiorantina'nın ardından teknik direktörlük kariyerine İtalya'da devam eden Fatih Terim 2001-02 sezonunda İtalya'nın köklü kulüplerinden olan AC Milan'ın başına geçti. Terim, İtalya Kupası'nda ilk turda elendikten sonra ligde de başarılı sonuçlar alamayınca 4 Kasım 2001'deki 1-0'lık Torino FC mağlubiyetinden sonra görevinden uzaklaştırıldı. İtalya'dan Türkiye'ye dönen Fatih Terim 2002-2004 yılları arasında tekrar Galatasaray'ın başına geçti. Ancak 2004 yılında ligde ve Avrupa kupalarındaki başarısız sonuçların ardından Galatasaray'dan yine ayrıldı.
Galatasaray'daki 3. dönemi
Fatih Terim, Galatasaray'dan ilk ayrılışından 11 yıl sınra sonra geri dönünce Galatasaray 18. Lig şampiyonluğunu Fatih Terim de 5. lig şampiyonluğunu elde etti. 2012-13 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı ve bu sezon Fatih Terim Galatasaray ile 6. lig şampiyonluğunu yaşadı. Bu şampiyonluk ile üper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını geliştirdi.
Fatih Terim Galatasaray takımıyla üçüncü döneminde, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 95 resmi maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 56 galibiyet, 24 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Bu dönemde rakip fileleri 176 kez havalandıran "cim bom", kendi kalesinde ise 95 gol gördü
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final
Galatasaray 2012-13 sezonunda Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuştu. Galatasaray grup aşamasını geçtikten sonra 2.tur aşamasında Schalke 04'ü geçmiş ve çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşmişti.
Galatasaray deplasmanda 3-0 kaybettiği Real Madrid'i sahasında 3-2 yenmesine rağmen elenen taraf olmuştu
Fatih Terim Galatasaray'ın başında 16 kupa kazandı
Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 8 sezona toplam 16 kupa sığdırdı. Fatih Terim idaresinde UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde eden Galatasaray, 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
Derbilerde büyük başarı
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde son 12 derbiden sadece 2'sini yitirdi, 5 kez berabere kaldı, 5 kez de galip geldi.
Galatasaray, şampiyon olarak tamamladığı 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nda BJK İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. İkinci yarıda ise kendi evinde Beşiktaş'ı 3-2 yendi, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilip, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. "Cim Bom", sezonun son derbisinde ise Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, rakibinin sahasında şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Galatasaray, yine şampiyon olduğu 2012-13 sezonki derbilerde ise Beşiktaş ile BJK İnönü Stadı'nda 3-3 berabere kaldı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Türk Telekom Arena'da 2-1 yendi. Kadıköy'de ise şampiyonluğu ilan ettikten sonra Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray Fatih Terim'in üçüncü döneminde büyük maçlarda üstünlük kurdu. Galatasaray ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında 20 derbide 11 galibiyet 7 beraberlik 2 yenilgi almıştı
Beklentiler yine yüksek
Galatasaray'da dördüncü kez teknik direktörlük görevine getirilmesine karşın ilk kez sezon ortasında işbaşı yapacak olan Terim'den beklentiler yüksek.
Son iki sezonda şampiyonluk yarışının gerisinde kalan futbol takımını tecrübesiz teknik adamlara emanet etmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dursun Özbek yönetimi, bu kez taraftarların beklentisini karşılarken, sezon başında önemli bir yatırımla oluşturulan kadroyu Terim'in başarıya taşıması ümit ediliyor.
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