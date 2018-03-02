Dış basında olaylı derbi yorumu
Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 10 kişiyle bitirdiği maçta Quaresma oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gördü. Talisca 14. dakikada Negredo'ya asist yaptı, Fenerbahçe devre arasından önce skoru eşitledi. Şener Özbayraklı'yla öne geçen konuk ekip Fenerbahçe'ye cevabı Talisca attığı kafa golüyle verdi.
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