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Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew'in son hali şaşırttı
2004-05 sezonunda Beşiktaş forması giyen Norveçli efsane forvet John Carew, futbol hayatına nokta koyduktan sonraki renkli yaşamıyla öne çıkıyor. İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile yakın arkadaşlığı, sinema sektöründeki başarıları ve fotoğrafçılık konusundaki ustalığı ile karşınızda yeni John Carew'in son hali...
18 Kasım 2020 Çarşamba 11:40, Güncelleme 19.11.2020 09:13
Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew'in son hali şaşırttı