Galeri Futbol Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew'in son hali şaşırttı

Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew'in son hali şaşırttı

2004-05 sezonunda Beşiktaş forması giyen Norveçli efsane forvet John Carew, futbol hayatına nokta koyduktan sonraki renkli yaşamıyla öne çıkıyor. İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile yakın arkadaşlığı, sinema sektöründeki başarıları ve fotoğrafçılık konusundaki ustalığı ile karşınızda yeni John Carew'in son hali...

Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew'in son hali şaşırttı

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