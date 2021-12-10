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Alsancak Mustafa Denizli Stadı futbolseverlerle tekrar buluştu
Türk futbolunun ve İzmir'in önemli statlarından, Süper Lig tarihinin ilk golünün atıldığı Alsancak Stadı, yeniden yapıldıktan sonra Spor Toto Süper Lig'deki Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla yaklaşık 7,5 yıl sonra tekrar kapılarını açtı. Son müsabakada diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye rakip olan Hatayspor, bu sefer Altay'ın konuğu oldu.
Giriş Tarihi: 10.12.2021 21:17 , Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 21:24
Alsancak Mustafa Denizli Stadı futbolseverlerle tekrar buluştu