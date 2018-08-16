Alman kulübü Pogbayı reddetti! - Galeri - Fotomaç
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Alman kulübü Pogba'yı reddetti!
16 Ağustos 2018 Perşembe, 12:02:25
Güncelleme: 12:09:33
Alman kulübü Pogba'yı reddetti!
Alman kulübü Uerdingen, Paul Pogba'nın abisi Mathias Pogba'yı fazla kiloları nedeniyle takıma kabul etmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman kulübü Pogba'yı reddetti!
Gine Milli Takımı forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Sparta Rotterdam'dan ayrıldıktan sonra anlaşmak üzere olduğu Uerdingen'den fazla kiloları nedeniyle red yanıtı aldı.
Alman kulübü Pogba'yı reddetti!
Uerdingen çalıştırıcısı Stefan Kraemer; "Pogba takıma katkı verebilecek bir fiziğe sahip değil. Fazla kilolarından bir an önce kurtulması lazım açıklamalarında bulundu.
Alman kulübü Pogba'yı reddetti!
Uerdingen çalıştırıcısı Kraemer sözlerine; "Pogba'nın fiziksel altyapısı gayet yerinde ama yaşadığı sakatlık sonrası aldığı fazla kilolardan kurtulması lazım" şeklinde devam etti.
Alman kulübü Pogba'yı reddetti!
Paul Pogba'nın ikiz kardeşi Florentin Pogba ise ülkemizde Gençlerbirliği forması ile ter dökmekte.