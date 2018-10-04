3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları

    Bir zamanlar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcular şimdi hangi takımlarda top koşturuyor?
    4 Ekim 2018 Perşembe, 20:41:27 Güncelleme: 20:50:09
    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
    • 1
    • 24
    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları

    Jo-Nagoya Grampus

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
    • 2
    • 24
    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları

    Gabriel Tamas-Hapoel Haifa

    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
    • 3
    • 24
    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları

    Ilic-Partizan

    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
    • 4
    • 24
    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları

    Marcelo Carrusca-Western Sydney Wanderers

    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
    • 5
    • 24
    3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları

    Inamoto-Hokkaido Consadole

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