3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları - Galeri - Fotomaç
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3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
Bir zamanlar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcular şimdi hangi takımlarda top koşturuyor?
4 Ekim 2018 Perşembe, 20:41:27
Güncelleme: 20:50:09
3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
GALERİ DEVAM EDİYOR
3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
Gabriel Tamas-Hapoel Haifa
3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
Marcelo Carrusca-Western Sydney Wanderers
3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
Inamoto-Hokkaido Consadole