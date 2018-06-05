2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın muhteşem şehirleri
KALİNİNGRAD
Kaliningrad, Rusya'nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında bir toprağıdır.
En büyük şehri olan aynı isimli Kaliningrad, tarihteki Rusya'nın önemli bir şehri ve o zamanın Alman Doğu Prusya eyaletinin başkentidir. Adını Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Mihail Kalinin'den alır.
2015 yılı verilerine göre şehrin nüfusu 453.461'dir. Nüfusun; %84,4'ünü Ruslar, %4'ünü Ukraynalılar, %3,8'ini Beyaz Ruslar, %0,7'sini Ermeniler, %0,5'ini Tatarlar, %0,5' ini Litvanlar, %0,4'ünü etnik Almanlar, %0,3'ünü Polonyalılar ve geri kalan %2,4'ünü diğer milletlerden insanlar oluşturmaktadır.
KAZAN
Kazan, Tataristan'ın başkentidir. Nüfusu 2002 sayımına göre 1.105.289'dur. Şehrin yüzölçümü 287.8 km² olup 7 belediyesi bulunmaktadır.
Şehrin uluslararası bir havalimanı, İdil Nehri kenarında bir limanı ve Rusya Federasyonu'nun Avrupa kısmını Sibirya'ya bağlayan bir tren istasyonu bulunmaktadır. Rusya'nın en büyük 8. kentidir.
MOSKOVA
Moskova, Rusya'nın başkenti ve nüfus açısından en büyük şehridir. Şehir merkezinde 10.406.578'lik nüfusa sahiptir. Banliyöler de eklendiğinde 18 milyona yaklaşan bir nüfusa ev sahipliği yapar.
Moskova Doğu Avrupa'nın önemli bir politik, ekonomik, kültürel ve bilim merkezidir. Topraklarının tamamı Avrupa'da yer alan en büyük şehirdir, İstanbul'un ardından Avrupa'nın 2. en büyük şehridi. Ayrıca dünya'nın en büyük 18. kentsel alanına sahiptir. Forbes'in 2013 yılı araştırmasına göre Moskova dünya'nın 9. en pahalı şehri seçilmiştir. Aynı zamanda dünya'nın sayılı büyük kentsel ekonomisine sahip olan Moskova, "Global şehir" kabul edilir. Turizm konusunda dünya çapında en hızlı büyüyen şehirler arasında yer alan Moskova, aynı zamanda yer yüzündeki en kuzeyde yer alan Metropol unvanına sahiptir. Avrupa'nın en uzun tek başına duran yapısı olan Ostankino Kulesi'ne, yine Avrupa'nın en yüksek gökdeleni unvanına sahip Federation Tower'a ev sahipliği yapar. 1 Temmuz 2012'deki bölgesel genişlemenin ardından yüz ölçümü 2 kat artmış olup, 233.000 kişi ise nüfusa eklenmiştir. Avrupa Rusya'sında yer alan şehir, Moskova Nehri'nin üzerinde yer alır. Denize kıyısı olmayan en büyük şehirdir.
Rusya Hükümeti'nin merkezidir. Şu anda Rusya devlet başkanı'nın çalışma yeri olan Moskova Kremlini de şehirdeki önemli yapılardan biridir. Moskova Kremlini orta çağ kalesi olarak inşa edilmiştir.
Şehir yaygın bir transit ulaşım ağına sahiptir. 4 uluslararası havaalanı, 9 demiryolu istasyonu, sayısız tramvay, monorail sistemi ve en önemlisi dünya'nın en derin yer altı hızlı taşıma sistemine sahip olan Moskova Metrosu metropolün yaşamında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Moskova Metrosu zengin mimarisi ve 200'ü aşkın istasyonu ile şehrin simgesel noktalarından biri haline gelmiştir.
Moskovada yaşayan milyarder sayısı diğer dünya şehirlerden fazladır, bu da en çok milyarderin yaşadığı şehir unvanını getirmiştir. 2007 yılı istatistiklerine göre dünyanın en pahalı şehirleri listesinde 1. sıraya yerleşmiştir. Ayrıca Eurovision 2009'a ev sahipliği yapmıştır. Kızıl Meydan, Lenin Mozolesi, Tarih Müzesi, Bolşoy Tiyatrosu şehirdeki önemli mekanlardır.
NİZHNİY NOVGOROD
Nijniy Novgorod, 1.250.619 nüfusu ile (14 Ekim 2010 nüfus sayımına göre) Rusya'nin (Moskova, Sankt Peterburg, Novosibirsk, Yekaterinburg'dan sonra) beşinci büyük şehridir.
Şehir Oka ve Volga nehirlerinin birleşme bölgesinde bulunur. Nijniy Novgorod Oblastı ve Volga Federal Bölgesi'nin başkentidir. 1932-1990 yılları arasında ismi Gorki (İsim burada doğan Maksim Gorki'dan gelmektedir) olan şehir 1850 yılında Rus ticaretinin önemli bir noktası konumuna gelmiş, sonraki zamanlarda ise sanayi metropolüne dönüşmüştür.
ROSTOV NA DONU
Rostov-na Donu, Rusya'nın Rostov Oblastı'nda Don Nehri'nin sağ sahlinde bulunan bir kentidir. 2015 kayıtlarına göre Nnfusu 1,115,000'dir.
Moskova'nın 1.076 kilometre güneydoğusunda ve Don Nehri'nin ağzından 46 kilometre yukarısında yer alır. Şehrin karşısında Don Nehri'nin sağ sahlinde Bataysk ve batısında Azak şehri bulunur.
SAİNT PETERSBURG
Saint-Peterburg, Moskova'nın 715 km kuzeybatısında bulunan, Rusya'nın 2., Avrupa'nın 4. büyük şehri. Kültürel merkez oluşunun yanı sıra zarif binalarıyla da bilinir. Baltık Denizi kıyısında Neva Nehri üzerindeki 42 ada üzerine yayılmıştır. Çar I. Petro tarafından 16 Mayıs 1703'te Rus Çarlığı'nın Avrupa'ya açılan kapısı olması amacıyla kurulan şehir, 200 yıl Rus Çarlığı'nın başkentliğini yapmıştır. 1914–1924 yılları arasında, yani çoğunluğunu I. Dünya Savaşı ile Rus İç Savaşı'nın kapsadığı dönemde Rusya'nın Almanya ile savaşmasından dolayı Almanca St. Petersburg ismi terk edilerek Petrograd olarak adlandırılmıştır.
1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nden sonra Bolşevikler Mart 1918'de Moskova'yı başkent yapmıştır. Petrograd tarihi bir şehir olarak önemini korusa da siyasi ve ekonomik açıdan ülkenin ikinci önemli şehri konumuna düşmüştür. Şehir 1924–1991 yılları arasında yani Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Boris Yeltsin yönetimi, şehrin ismini yeniden Sankt-Peterburg olarak değiştirmiştir. Ancak St. Petersburg ve çevre illerinin bulunduğu bölge Leningrad oblastı olarak adlandırılmaktadır. Şehir, Nazi Almanyası tarafından 8 Eylül 1941 tarihinde kuşatılmış ve 872 gün kuşatma altında kalmıştır.
Bir Doğu şehri sayılan Moskova'nın aksine Saint Peterburg, 5 milyonluk nüfusuyla daha "Avrupai"dir ve kuruluş amacı olan "Avrupa'ya açılan kapı" olma amacını gerçekleştirmiştir. Geniş bulvarları, dingin suları, köprüleri ve çarlık mimarisinin bazı örnekleri, şehrin Kuzey'in Venedik'i olarak anılmasına sebep olmuştur. Şehirdeki Hermitage Müzesi çarların geniş özel sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapar ve dünyanın en büyük müzelerinden biridir. Ayrıca Dostoyevski, Puşkin, Anna Akhmatova ve Rimsky-Korsakov'un evleri de müze olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin romanları Suç ve Ceza, Budala, Ezilenler ve Beyaz Geceler de bu şehirde geçer.
SAMARA
Samara, Rusya'nın Volga Federal Bölgesi'nde bulunan Samara Oblastı'nın başkenti olan şehir. Tatarların yoğunlukla yaşadığı bir şehirdir.
Volga ve Samara nehirlerinin birleştiği Rusya'nın Avrupa bölümünün güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Nüfusu 2002 sayımında 1.157.880 olup Samara-Tolyatti-Syzran bir metropol alanı içinde 3 milyondan fazla nüfus oluşturmaktadır. Eskiden kapalı bir şehir olan Samara şimdi 2007 yılının Mayıs ayında Avrupa Birliği-Rusya Zirvesi ev sahipliğine ev sahipliği yapmış Rusya'nın büyük bir sosyal ve önemli ekonomik, politik, sanayi ve kültür merkezi haline gelmiştir.
Samara şehri Volga nehrinin doğu kıyısında yer alıp . Kuzey sınırında Sokolyi Tepeleri ve güney ve doğusunda Stepler yer alır. Samara'da yazlar sıcak kış aylarında çok soğuk karasal iklim görünür. Samara insanlarının hayatı her zaman Volga nehri ile bağlantılı olmuştur. Samara sadece yüzyıllar boyunca Rusya'nın sadece ticari bir şehri değil aynı zamanda büyük bir görsel çekiciliği olmuştur. Samara'da nehir yerel vatandaşlar ve turistler için favori dinlenme yerlerinden biridir. Sovyet romancı Vasily Aksyonov Samara'yı ziyaret ettikten sonra demişti: "Ben batıda bu kadar güzel bir göl olduğundan emin değilim, bu gölün etrafı muhtemelen Cenevre Gölü'ne benziyor."
SARANSK
Saransk, Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Mordovya'nın başkenti.
İnsar Nehri kıyısında, Moskova'nın 656 km güneydoğusundadır. 2015 nüfusu yaklaşık 308 bindir.
2011 yılında resmİ olarak Rusya'nın en gelişmiş şehri ilan edilen il merkezi Saransk şehri, 2013 yılında diğer şehirler arasında devlet tarafından en ekolojik şehir statüsünü kazanmıştır.
"Rusya'nın Rodin'i" denilen heykeltıraş Stepan Erzi'nin adını taşıyan Görsel Sanatlar Müzesi'nde sanatçının yapıtları sergilenir. Şehirde spor altyapısı sürekli olarak yenilenmekte, dünya çapındaki oyun ve yarışmaları düzenleyebilecek tesisler inşa edilmektedir. 'Mordovya' Spor Tesisi, 'Buz Sarayı', 'Su Sporları Sarayı' bu tesisler arasındadır.
SOÇİ
Soçi, Kafkasya'ın batı kesiminin eteklerinde, Karadeniz kıyısında bulunur.
2015 verilerine göre nüfus: 389,900'dir. Büyük Soçi bölgesi Kafkas Dağları ile Karadeniz arasındaki 145 km uzunluğundaki bir hattan oluşur. Kafkas Rivierası'nda yer alan Soçi, Rusya'da subtropikal iklimin nadir görüldüğü yerlerdendir. Yazları ılık ve yağışlı iken; kışlar serin ve yumuşak geçer. Karadeniz'in diğer bölgeleri gibi yıl boyu yağış eksik olmaz.
2014 Kış Olimpiyatları ve 2014 Kış Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 2014 yılından itibaren en az 2020'ye kadar Rus Formula 1 yarışlarına da ev sahiliği yapacaktır. 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının bir kısmı Soçi'de yapılacaktır.
VOLGOGRAD
VVolgograd, eski isimleriyle Çariçin veya Zarizyn ve Stalingrad, Rusya'daki Volgograd Oblastı'nın merkezi olan şehirdir.
Volga Nehri'nin batı yakasında kurulmuştur. Şehrin şu anki nüfusu: 1.011.417 olup, kilometrekare başına 1.900 kişi düşmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 0-102 metre arasındadır. Bugün Güney Rusya'nın önemli endüstri ve ulaşım merkezlerinden birisidir.
YEKATERİNBURG
Yekaterinburg, Rusya'nın ortabatı kesiminde, Sverdlovsk yönetim biriminin (oblast) yönetim merkezi olan kent.
Yekaterinburg Rusya'nın önde gelen ağır sanayi merkezlerinden biridir. Urallar'daki en büyük kültür merkezi olan Yekaterinburg'ta Urallar A.M. Gorki Devlet Üniversitesi ile Rusya Bilimler Akademisi'nin Urallar kolu gibi yükseköğretim kurumları vardır. Nüfusu 1,293,537 olan kent Rusya'nın 4. büyük kentidir.
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