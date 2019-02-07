Yassine Benzia: Tek suçlu ben miyim? - Fotomaç
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Yassine Benzia: "Tek suçlu ben miyim?"
Fenerbahçe'de önceki gün flaş bir gelişme yaşanmıştı. Sarı-lacivertliler, Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği 28 kişilik listede Yassine Benzia'ya yer vermedi.
7 Şubat 2019 Perşembe, 07:30:15
Güncelleme: 07:53:56
UEFA'ya bildirilen kadroda bulunan ve son iki lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'de kadro dışı bırakılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Niang, "Bu aşamadan sonra yapacak bir şey yok. Hazirana kadar buradayız" ifadelerini kullanmıştı.
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Yaşanan gelişmelerin ardından dün de Benzia, sessizliğini bozdu.
Fenerbahçe'ye büyük işler başarmak için geldiğini kaydeden yıldız futbolcu, "Elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım ve takımın bu durumunun sorumlusu ben değilim."
"Tek suçlu ben miyim? Teknik heyet, son iki lig maçında da bana ilk 11'de görev verdi. Bu şekilde bir karar nasıl alındı, anlamış değilim" açıklamasında bulundu.