Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye son çağrı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Volkan Demirel ile ilgili de ilginç gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin önemli gündem maddelerinden biri olan tecrübeli file bekçisinin son durumuna dair ayrıntılar ve Comolli ile Ersun Yanal'ın net tavrı son dakika haberinde...
6 Ağustos 2019 Salı 14:55
Güncelleme: 06.08.2019 14:57
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Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biri olan Volkan Demirel'le sezon sonunda yeni bir sözleşme imzalanmamıştı.
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Tecrübeli file bekçisi ile sezonun başlamasına kısa bir süre kala hala temasta bulunulmaması, akıllarda soru işareti yaratmıştı.
Bu gelişmelerin yaşandığı esnada önceki gün sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, tecrübeli eldivenle Bodrum'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Ligin başlamasına sayılı günlerİn kalmasına rağmen sözleşme konusunda haber alamayan tecrübeli kaleci Yanal'a çıkacak her karara saygılı olduğunu iletti.
Demirel, Yanal'la yaptığı görüşmede belirsizlik durumuna rağmen fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve ekstra idmanlar yaptığını belirtti.