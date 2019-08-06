Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye son çağrı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye son çağrı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Volkan Demirel ile ilgili de ilginç gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin önemli gündem maddelerinden biri olan tecrübeli file bekçisinin son durumuna dair ayrıntılar ve Comolli ile Ersun Yanal'ın net tavrı son dakika haberinde...
6 Ağustos 2019 Salı 14:55 Güncelleme: 06.08.2019 14:57
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye son çağrı

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biri olan Volkan Demirel'le sezon sonunda yeni bir sözleşme imzalanmamıştı.

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Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye son çağrı

Tecrübeli file bekçisi ile sezonun başlamasına kısa bir süre kala hala temasta bulunulmaması, akıllarda soru işareti yaratmıştı.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye son çağrı

Bu gelişmelerin yaşandığı esnada önceki gün sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, tecrübeli eldivenle Bodrum'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye son çağrı

Ligin başlamasına sayılı günlerİn kalmasına rağmen sözleşme konusunda haber alamayan tecrübeli kaleci Yanal'a çıkacak her karara saygılı olduğunu iletti.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye son çağrı

Demirel, Yanal'la yaptığı görüşmede belirsizlik durumuna rağmen fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve ekstra idmanlar yaptığını belirtti.

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